18歲香港女學生到深圳後確診　疑復陽個案　曾接種兩劑復必泰疫苗

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-20 20:10

一名居於西區寶翠園的18歲少女於5月5日前往深圳，本港衞生防護中心周三(19日)接獲廣東衞生當局通報，指該名女子證實為確診個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（20日）稱，該名女病人早於香港完成接種疫苗，兩針復必泰都是在聖保祿醫院完成接種。歐家榮又相信，由於病人的病毒CT值高、即病毒量低，估計她於之前感染病毒，屬「復陽」個案。

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兩次病毒檢測都是陰性

衞生防護中心今日表示，正調查一宗外地確診個案，涉及一名居於西區寶翠園、於5月5日前往深圳的18歲女病人。歐家榮稱，昨晚接獲廣東衞生當局通報該名病人確診，翻查資料，她於去年11月從英國回港，為一名英國留學生，留港期間多留在家中網上學習。她分別於今年1月及5月做病毒檢測，兩次結果均為陰性。

歐家榮稱，於深圳確診女學生CT值高，估計為「復陽」個案。（林頌華攝）

寶翠園一座需強制檢測

她於4月13日及5月4日在聖保祿醫院接種兩劑復必泰疫苗，並隨即於5月5日前往深圳。她於5月5日、8日及11日的檢測結果為陰性，其後於5月18日的檢測結果呈陽性。她的抗體測試結果亦為陽性，CT值亦較高為35至38。

歐家榮指，根據現時流行病學調查，認為她屬旀早前已感染的個案，有機會現時復陽。不過，由於不知道她於何時受感染，亦不知道她的傳染期，為安全起見會將寶翠園一座列為強制檢測大廈。

寶翠園一座需強檢（資料圖片／黃偉民攝）

至於另一名由香港往上海，其後在當地確診的43歲男患者，於5月16日出現病徵。他為一名汽車設計師，自2019年起在意大利工作，於今年4月22日與家人回港。他於今年2月曾在外地確診感染，其後康復。

他於4月22日至5月12日於西營盤華美達酒店檢疫，其後入住天水圍海逸酒店，並於5月16日前往上海。歐家榮表示，為審慎起見，已將天水圍海逸酒店列入強檢大廈，並有幾名密切接觸者送往檢疫中心。他稱，個案好可能為「復陽」個案，但仍有待國家衛健委提供資料，包括確診者的CT值。