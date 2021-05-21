海外醫生．陳肇始訪問｜盼趕及明年7月收申請　趁勢吸新批畢業生

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-21 08:00

醫生短缺問題困擾本港多年，政府拋出「特別註冊」修例建議，豁免海外醫生考試，符合條件後便可在香港正式註冊，6月初在立法會首讀。 食物及衞生局局長陳肇始接受《香港01》等媒體訪問時稱，草案在立法會通過後，負責制訂認可海外醫學院名單的委員會將隨即成立，期望他們一年內可呈交認可院校名單，最理想趕及明年7月開始接受海外醫生申請，吸納新一批醫科畢業生。

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條例草案6月初將在立法會首讀，政府爭取在今屆立法會的會期完結，即10月中前通過。食衞局局長陳肇始稱，草案通過後「特別註冊委員會」隨即成立，委員會負責制訂不多於100間海外醫學院的認可名單，只要海外醫生在名單上的醫學院畢業，又是香港永久居民，便合資格申請「特別註冊」回流。

至於新批外援何時可以申請？陳肇始表示，一切視乎委員會認可名單的出爐時間，只要有名單，就開始接受申請。她理解委員會工作需時，因要求十分嚴謹，而且亦要交代認可醫學院的理據，須保持公開透明，但期望1年內可推出名單，趕及明年7月暑假時間，吸納新一批畢業的海外醫科生。

委員會的組成亦備受關注，委員有約10人，包括醫管局行政總裁或其代表；衞生署署長或其代表；香港醫學專科學院主席；醫務委員會主席；香港大學醫學院院長；中文大學醫學院院長；最多4名特首委任成員（其中3人要是醫委會成員）。

惟委員會無民選成員，陳肇始稱，委員會成員都有專業背景，其功能是設計認可名單，有足夠專業人士在內，政府對4名委任成員的背景無既定人選。她說，有聲音認為要有病人組織代表；有意見又覺得應該有更多醫生代表，當局會繼續聆聽各界想法。

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陳肇始︰政府唔係想同業界作出對立

修例賦權食衞局局長可基於公眾利益，就委員會職能發出指令。陳肇始解釋，當局不會左右委員會挑選海外醫學院，形容是「專業委員會嘅決定」，自己行使權力時，主要針對委員會在合適時間內呈交名單，「如果唔係，我哋個名單出嚟出去都出唔到，未係最理想」。被問到會否「白紙黑字」寫清楚，她稱，該局有跟律政司溝通，會訂出最佳寫法，有不清晰地方亦會盡力解說。

行政會議成員、立法會議員張宇人不滿政府只容許海外港人醫生回流，打算提出修正案擴至非港人。被問到立法會若通過修訂，政府會否接受？陳肇始表示，有信心現方案只限港人回流是平衡的做法，今年初已經開始向各界溝通，理解議員有不同意見，「有唔同意見唔等於無溝通」，亦理解部份醫學界人士有反響，政府願意溝通，「我覺得政府唔係想同業界作出對立，絕對唔係。」

強調修例絕無「政治動機」 陳︰問題始終都要解決

醫學界立法會議員陳沛然直斥，「特別註冊」制度是政治決定。陳肇始反駁，修例建議絕無「政治動機」，她在訪問稱，以往已經落實多項增加人手政策，包括增加本地醫生培訓名額、醫管局亦推出退休後重聘政策、招聘兼職醫生，但都無法解決問題。現時疫情放緩，醫管局重啟多項服務後，內科及其他病房又再爆滿，「呢個問題始終都要解決，目前都有能力做到，盡快做」，認為再糾纏對社會無益。

要海外醫生回流，亦要考慮社會氛圍，香港現時吹起移民風，陳肇始同意時代有轉變，但過往到英國及澳洲訪問時，認識當地的醫生及醫科生，他們回流香港的意欲仍然強烈，亦歡迎港府修例，相信方案有一定吸引力。