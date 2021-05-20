政府公布第四輪31間指定檢疫酒店　其中17間每晚500元以下可入住

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-20 22:22

本港新冠肺炎有所緩和，第三輪指定檢疫酒店將於6月19日完結。食物及衞生局今日（20日）公布第四輪指定檢疫酒店的名單，共涵蓋31間酒店，其中30間屬第三輪指定檢疫酒店，共提供約8,500個房間。而每晚房價500元或以下的酒店，由13間增至17間。

食物及衞生局今日公布第四輪指定檢疫酒店的名單。新一輪共涵蓋31間酒店，提供約8,500間不同種類和價格的酒店房，合約期由6月20日至8月31日。而政府可在有需要時，調整該輪指定檢疫酒店所提供的房間數目。

當局表示，於5月4日發信邀請約2,000間持牌酒店及旅館，申請為第四輪指定檢疫酒店，最後共收到48間酒店的申請。在評估後揀選了31間酒店，供中國內地及澳門以外地區抵港人士入住。此外，入選的酒店中有30間，屬第三輪指定檢疫酒店。

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當局續指，因應市場需求，新一輪提供較低房價的酒店數量增加。其中房價500元或以下的酒店，由13間增至17間。

第一輪及第二輪指定檢疫酒店計劃，均涵蓋36間酒店，分別於2月19日及4月20日完結。第三輪指定檢疫酒店涵蓋30間酒店，亦將於6月19日完結。