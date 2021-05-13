滯英港人終「放疫監」︰如被懲罰　檢疫酒店意粉呈灰色廁所有污漬

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-13 19:26

英國去年尾爆發新冠肺炎變種病毒，港府於去年12月22日起，禁止所有英國載客航班來港，至今年4月1日才宣布放寬兩班指定航班，乘客更必須入住青衣華逸酒店。首班於4月21日啟航回港的港人，於今日（13日）淩晨完成檢疫。有完成檢疫人士形容，青衣華逸酒店衞生情況差，滿佈灰塵，提供的餐點亦「好難食」，意粉呈灰色。 惟兩班指定航班開售後4日，港府即宣布5月上旬起，解除英國回港限制，毋須入住指定的青衣華逸酒店。歷盡艱辛乘坐首班回港專機的港人感氣憤，認為被政府玩弄，斥滯英港人如被懲罰。

余太太去年12月上旬飛抵英國，打算陪伴在當地就讀初中的女兒過聖誕。豈料聖誕未到，港府就向英國發出「禁飛令」，本來預計到英國連同檢疫只需5星期的行程，最終逗留當地約5個月。她說，因禁飛令限制，本來於今年3月已考慮繞經泰國回港，但傳出港府有機會放寬禁令，就打消念頭。

港府於4月公布將容許兩班指定航班，分別於4月21日及4月28日返港，乘專機回港乘客，必須入住青衣華逸酒店隔離，不能自行選擇其他指定檢疫酒店。余太太於專機機票開賣首日，即用盡所有方法搶機票。當日國泰網站一度「死網」，她最終以Whatsapp聯絡國泰購得機票。

英國返港專機│01實測機票下午4時開賣國泰死網 訂票網售2.28萬元

4月8日，兩班英國返港指定航班開售首日，國泰航空網站死網，指系統維修。(網上截圖)

指定檢疫酒店華逸衞生欠佳：好似冇執過房

余太太說，當時得知返港必須住入青衣華逸酒店曾有猶豫，形容為「好痛苦決定」，是「忍痛」入住華逸。她說，華逸酒店衞生情況很差，剛入住時窗台、床舖等全部舖滿塵，「好似冇執過咁」，廁所亦有漬、水箱漏水，用了一、兩日時間清潔，抹布全部變成灰色。

飲食方面，余太太亦直斥「相當難食」，指意粉和飯皆呈灰色，早餐每份都有烚蛋，每日都吃烚紅蘿蔔和椰菜，「第一日去食第一餐都冇嘢，食咗兩、三日好辛苦」，至檢疫第5日就無法繼續忍受，改為叫外賣。

由於有朋友曾住過華逸酒店，余太太都大致了解情況，一早準備好床單、清潔用品、消遣玩意等。但比起近日竹篙灣檢疫人士向外公開的「慘況」，余太太認為，自己處境感覺已較好，21日檢疫亦不算很難捱。

後悔搶指定航班 感滯英被懲罰

一眾滯英港人搶購指定航班機票後4日，政府就公布會在5月上旬撤銷禁飛令，英國返港人士亦無要求必須入住青衣華逸酒店。問到會否後悔購買指定航班回港，余太太表示，「當然會」，認為「非常之唔抵」，指當初買機票又辛苦，又要不能自行選擇檢疫酒店，機票價格更高至9,000多港元。余太太說，若知道5月初會解禁，就不會乘指定航班回港，當時「覺得（政府）係玩你」。

她斥，港府整個英國禁飛政策根本不必要，亦「一早要review（檢視）」，指英國疫情早已回穩，亦有高接種疫苗比率，認為禁飛無科學理據支持，「其實個人感覺覺得（滯英港人）被懲罰，唔知點解要懲罰我，我揸特區護照，又係香港永久居民。」

終於「放疫監」可以在港自由活動，余太太相當開心，但因從無試過離開香港這麼長時間，反而「覺得環境有啲陌生」，最想回家睡回自己的床，今日下午亦特意吃了碗雲吞麵。

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