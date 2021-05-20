佛教醫院15劑科興疫苗儲存溫度出錯　供應商料不影響安全

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-20 21:47

疫苗接種計劃開展得如火如荼，位於黃大仙的香港佛教醫院今日（20日）公布，本周二（18日）發現一個載有15劑科興疫苗的手提冷藏袋，曾有約兩小時的溫度為攝氏1.3至1.7度，與指定儲存溫度稍有偏離，因此當時已立即暫停使用餘下疫苗。 院方又指，今日獲疫苗供應商回覆指，儲存溫度出現輕微偏差，並不會影響疫苗的成效和安全性。但會檢討運送疫苗的工作流程及指引，以避免再發生同類事件。

香港佛教醫院今日（20日）公布，本周二（18日）發現一個載有15劑科興疫苗的手提冷藏袋，曾有約兩小時的溫度為攝氏1.3至1.7度，（資料圖片）

香港佛教醫院表示，院內一名護士於本周二（18日）下午，在進行疫苗注射前，發現一個運送15劑科興疫苗的手提冷藏袋，偏離攝氏2至8度的保存溫度。該紀錄儀顯示的儲存溫度，曾有約兩小時為攝氏1.3至1.7度，即偏差約0.3至0.7度。

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院方指，根據醫院紀錄，有3名職員於當日下午曾注射相關疫苗。醫院已通知受影響職員，暫未有任何不適情況。因此為謹慎起見，當時已立即暫停使用餘下疫苗，以及向疫苗供應商查詢。直至今日獲疫苗供應商回覆指，儲存溫度出現輕微偏差，並不會影響疫苗的成效和安全性。

院方續指，已將個案呈報醫院管理局總辦事處，會檢討使用冷藏設備運送疫苗的工作流程及指引，以避免再發生同類事件。