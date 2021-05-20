國泰呼籲機組人員接種疫苗　日後或將已打針列為聘用條件

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-20 19:10

港府近月鼓勵市民接種疫苗，國泰航空近日向員工發信，稱隨着將有更多航班可恢復，接種疫苗將會是空勤人員在相關航班工作的條件。信中直指，相信在未來，疫苗會是本港空勤人員工作時的重要條件，現時國泰不會隨意地將接種疫苗列為繼續聘用的先要條件，但由於聘用完成疫苗接種的員工需時，國泰亦快將會考慮將疫苗列為聘用條件。

國泰機組人員總經理Alex McGowan向全體員工發信，稱近日政府向完成接種疫苗的機組人員放寬檢疫要求，認為有助增加下月起的航班數量。另外，來往英國倫敦的定期航班已恢復，日後又推出旅遊氣泡，他認為隨着放寬的航點增加，便愈來愈顯示出，接種疫苗將會是空勤人員在相關航班服務的「先要條件」（it's becoming increasingly clear that vaccination will be a requirement for our crew to operate those flights）。

信中透露，國泰有3,500名空服員開始接種疫苗，其中2,000人已完成接種兩劑，雖然較香港整體接種率高，但仍未及其空服員的一半。信件直指，已接種疫苗似乎在未來會是本港空勤人員工作的「重要條件」（in the future being vaccinated will be an essential requirement of the job for any Hong Kong based aircrew）。信件續指，明白接種疫苗應是自行決定，所以國泰不會隨意將疫苗列為續聘的先決條件；然而，基於聘用及培訓已接種疫苗員工需花費一定時間，國泰也快將考慮將疫苗列為聘用條件（we are rapidly approaching this decision point）。