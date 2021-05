國泰呼籲機組人員接種疫苗　日後或將已打針列為聘用條件

撰文: 黃偉倫 最後更新日期: 2021-05-20 19:10

港府近月鼓勵市民接種疫苗,國泰航空近日向員工發信,稱隨着將有更多航班可恢復,接種疫苗將會是空勤人員在相關航班工作的條件。信中直指,相信在未來,疫苗會是本港空勤人員工作時的重要條件,現時國泰不會隨意地將接種疫苗列為繼續聘用的先要條件,但由於聘用完成疫苗接種的員工需時,國泰亦快將會考慮將疫苗列為聘用條件。

國泰機組人員總經理Alex McGowan向全體員工發信,稱近日政府向完成接種疫苗的機組人員放寬檢疫要求,認為有助增加下月起的航班數量。另外,來往英國倫敦的定期航班已恢復,日後又推出旅遊氣泡,他認為隨着放寬的航點增加,便愈來愈顯示出,接種疫苗將會是空勤人員在相關航班服務的「先要條件」(it's becoming increasingly clear that vaccination will be a requirement for our crew to operate those flights)。

信中透露,國泰有3,500名空服員開始接種疫苗,其中2,000人已完成接種兩劑,雖然較香港整體接種率高,但仍未及其空服員的一半。信件直指,已接種疫苗似乎在未來會是本港空勤人員工作的「重要條件」(in the future being vaccinated will be an essential requirement of the job for any Hong Kong based aircrew)。信件續指,明白接種疫苗應是自行決定,所以國泰不會隨意將疫苗列為續聘的先決條件;然而,基於聘用及培訓已接種疫苗員工需花費一定時間,國泰也快將考慮將疫苗列為聘用條件(we are rapidly approaching this decision point)。