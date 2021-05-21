通關在望？何栢良：近日輸出2宗個案到內地　需看衛健委如何評估

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-21 12:19

本港近日疫情放緩，連續「清零」多少天的關鍵在於一名4歲男童，早前曾指在男童身上找不到病毒基因的香港大學公共衞生學院教授潘烈文，今天（21日）在電台節目表示，雖然港大微生物學系講座教授袁國勇在男童身上找到有病毒，但因測試的本質不同，兩者無完全分歧。 而港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，能否通關視乎內地衛健委如何評估，近日香港輸出個案到上海和深圳，內地或擔心繼續有風險。

▼5月15日 確診4歲男童住所▼

潘烈文在港台節目《千禧年代》表示，他的測試和袁國勇的測試本質不同，他的測試屬於基因排序，比起測試某些基因片段，敏感度會較低，兩者並非完全分歧。

被問到是否同意袁國勇的推測，他就稱的確是存在這些可能，包括男童在1月時已受感染，又或者是同時感染兩種病毒，而受「病毒干擾」。他解釋，若病毒在1月已受感染，可能在數個月後仍會驗到陽性反應，但不是每次檢測都會驗到，成人和小朋友都可能有這種情況，形容病毒躲在身體哪個部分仍是未解之謎。

至於病毒干擾方面，他稱若男童感染了第一種病毒，身體已產生免疫反應，當再受第二種病毒感染時，就會大大抑壓第二種病毒的繁殖。

▼5月15日 確診4歲男童就讀幼稚園▼

而何栢良就在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，袁國勇的推測是合理，但無實在證據去支持，一般這種情況可以考慮分類為「疑似個案」。他認為雖然疫情放緩，但不宜大幅度放寬社交距離措施，因為無法為市民提供疫苗接種的誘因，而且他認為社區實際上仍有隱形傳播，一放寬便容易引起反彈。

至於能否通關，他認為香港有條件與內地、澳門商討，但由去年7月計起，香港輸出了26宗個案到內地，部分個案更令到當地有密切接觸者確診，而近日也有港人到上海、深圳後才確診，直言內地或因憂慮香港再輸出個案而不通關。但他認為，如已接種疫苗，在符合一些條件下，應該可以有序地開展通關。

潘烈文稱若男童感染了第一種病毒，身體已產生免疫反應，當再受第二種病毒感染時，就會大大抑壓第二種病毒的繁殖。。 （資料圖片）

對於疫苗接種的問題，他認為BioNTech復必泰疫苗現時的儲存時限被延長，在攝氏2至8度下可以存放到31天，在操作上簡化了，可以透過外展方式鼓勵更多人打針，政府不應將8月前接種定為死線。

他並指，政府如取得BioNTech藥廠對於青少年打針的數據後便可審批，認為青少年接種是安全，而政府公布面癱、中風、心肌梗塞、死亡等數據時，也應分年齡層去公布，令市民知道青少年接種疫苗並不高危。

何栢良認為，能否通關視乎內地衛健委如何評估，近日香港輸出個案到上海和深圳，內地或擔心繼續有風險。（資料圖片）

另一方面，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在港台節目表示，BioNTech疫苗起初只能在2至8度儲存到5天，是因如儲存太久會影響到疫苗基因的穩定性，料藥廠更正了疫苗的成分、程式，令到疫苗更為穩定，便可延長儲存期至31天。他指接種中心日後毋須每天送貨一次，而改為半個月、一個月送貨。至於這款疫苗能否在私家診所接種的問題，他指只要該診所用藥用雪櫃而非家庭式雪櫃都是可行，但需學懂如何稀釋疫苗。他補充，藥廠正研究毋須稀釋的疫苗，料明年可以研發成功。

佛教醫院昨天公布，一個用作運送科興疫苗手提冷藏袋內的溫度稍為偏離指定溫度範圍，亦即攝氏2至8度，紀錄儀顯示儲存温度曾有約兩小時為攝氏1.3至1.7度。崔俊明稱，滅活疫苗在零度或以下就會完全無效，今次只是稍為有偏差，料沒有問題。