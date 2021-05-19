綠置居2021｜逾2000伙啟鑽苑周五派表月底接受申請　總覽申請資格

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-19 17:10

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居將於5月21日開始派發申請表，5月28日起接受申請，一如過往申請期約兩星期。今次推售的鑽石山啟鑽苑涉及2,112伙。啟鑽苑位於前大磡村地皮、即黃大仙鑽石山綜合發展區內，鄰近港鐵鑽石山站，料為項目的最大賣點。 房委會早前通過以市價五折出售，售價介乎118萬元至385萬元，即最平只需要約6萬元首期便可上車。

啟鑽苑一成單位不足200呎

據了解，新一期綠置居啟鑽苑將於5月21日開始派發申請表格，5月28日起接受申請。新一期綠置居推售鑽石山啟鑽苑，項目有三幢住宅大樓，分別為第3座啟池閣、第4座啟濤閣及第5座啟湖閣，共提供2,112個單位。當中最多單位面積介乎274至287平方呎，佔整體單位近4成；而最細的單位為184至186平方呎，約佔整體約1成。

上期綠置居推售的蝶翠苑及青富苑，單位面積分布與啟鑽苑相若。當中最細的單位面積介乎187至189平方呎，分別約佔兩成；最多的同樣為面積約200多平方呎的單位。

不足二百呎單位數量較過往多

不過，根據過往資料，第一期推售的綠置居景泰苑，其不同面積單位分布較平均，不同面積的單位比率分別約佔三成，而只有約15%的單位面積不足200平方呎，所佔的比例更相較其他少。而長沙灣麗翠苑甚至有近四成單位的面積達376至388平方呎。

啟鑽苑地盤平面圖。（房委會文件）

料以樓景為主

雖然單位面積較細，啟鑽苑的最大賣點應為其地理位置。項目鄰近港鐵鑽石山站，更正正為日後沙中線鑽石山站上蓋項目。而項目毗鄰荷里活廣場，附近亦有街市，如大成街街市及鳳德商場，生活配套齊備。

而景觀方面，啟鑽苑被樓宇包圍，項目西南面雖有一個活水公園，惟被兩座劃作出租公屋的大廈阻隔，料第三座、即啟池閣可望向活水公園。而啟鑽苑的北面方向為龍翔道，根據現有規劃，住宅與馬路之間將相隔一個園景區；至於東面則為被劃作居屋出售的兩座住宅大廈，而南面則為彩虹道，現時主要為工廠大廈。

啟鑽苑將以市價五折發售，售價約118萬至385萬元。由於綠表買家最多可有九成半按揭，即申請者最低只需約6萬元首期，便可有望上車。

房委會擬以「現狀」出售租置回收單位。（資料圖片）

上期綠置居未售單位全部不足200呎

此外，新一期綠置居推售上期未售出的523伙單位，當中516伙為青富苑，7伙為蝶翠苑單位，面積介乎187至189平方呎。此外，今期綠置居亦將推售800伙「租置計劃」回收單位，樓齡介乎26年至39年。折扣率為市值的82%至85%，最平14萬元便可上車，而最貴的單位售價為126萬元。

▼上期綠置居青富苑及蝶翠苑▼

▼即睇今期新居屋▼

+ 19 + 19 + 19

申請資格

綠置居故名思義只供綠表持有人申請，除房委會公屋住戶、房協轄下甲類出租屋邨住戶外，持有房屋署簽發有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員，及長者租金津貼計劃的受惠者亦可申請。若持有房屋署或市區重建局發出有效《綠表資格證明書》的人士亦符合申請資格，包括以下人士：

(i) 通過詳細資格審查並獲核實為符合入住公屋資格的公屋申請者； (ii) 獲核實符合「公務員公共房屋配額」或「為初級公務員提供一次過公共房屋特別編配」申請資格的人士； (iii) 受政府清拆計劃或天災影響，並獲核實符合資格入住公屋的人士； (iv) 受政府清拆計劃或天災影響，並獲核實符合資格入住公屋的人士； (v) 離婚／分戶，並獲核實符合資格入住公屋的公屋住戶；及 (vi) 持有房屋署簽發有效《保證書》並獲核實符合資格入住公屋的前公屋住戶

特快公屋編配上樓者未滿三年不可申請

不過要留意，房委會「有條件租約」住戶、經由房委會「特快公屋編配計劃」獲配公屋而於其租約生效日期起計三年內的住戶，或以按月暫准租用證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位的住戶，均不可申請。同時，房協乙類出租屋邨住戶、經由房協「特快甲類屋邨出租單位編配計劃(2019年)」獲配出租單位而於其出租屋單位租約生效日期起計三年內的住戶，或以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位的住戶，同樣不可申請。

租置計劃業主最快第3年後 可在公開市場出售單位

至於轉讓限制方面，綠置居業主可於首次轉讓日期起計10年後，繳付補價後，於公開市場轉售單位；而於無需要繳付補價的第二市場，業主於首次轉讓日期起計首兩年，可用不高於原來售價，轉讓單位予房委會訂明的買家類別；而第3年起，則可按自行議定價格，轉售予房委會訂明的買家類別。

而租置計劃單位的轉售限制，業主於首2年不可在公開市場轉售單位，需要以原來定價售回房委會及歸還特別折扣優惠金額，並不可於第二市場轉讓。而於第3至第5年，業主可於繳付補價後，在公開市場出售；或可評估市值後、並扣減折扣率後的價格，將單位回售房委會。業主於第6年後只可於繳付補價後，在公開市場出售單位。業主可於第3年起按自行議定價格，在第二市場出售單位。