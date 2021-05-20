綠置居2021｜周五派表5.28接受申請　啟鑽苑單位間隔首曝光

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-20 15:57

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居將推售鑽石山啟鑽苑，以及上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位，另亦會推售約800伙租置屋邨貨尾單位。 房委會表示，新一期綠置居將在周五（21日）開始派發申請表，申請者可於5月28日至6月10日交表，申請費維持250元。不論網上或紙本申請，截止接受申請表時間皆為6月10日晚上7時。項目預計在今年7至8月攪珠，9至10日起開始揀樓。 另外，房委會亦率先展示啟鑽苑的兩類單位模型，當中有單位料可分間成兩房，但屬「開門見廁」設計；另一單位面積有限料難以分間房間，或只適合作開放式單位。

房委會表示，今次發售項目的申請表、申請須知、售樓簡介單張等，周五(21日)開始供公眾索取，當中載有銷售安排和發展項目及屋邨的基本資料。

公眾可到位於觀塘的房委會「綠置居」售樓處、樂富房委會客户服務中心、房委會轄下各屋邨辦事處及分區租約事務管理處、房協轄下各出租屋邨辦事處，以及民政事務總署的民政諮詢中心索取上述文件。電子版本也可從房委會瀏覽和下載。

啟鑽苑地盤平面圖。（房委會文件）

網上申請或親手交表二擇其一

房委會表示，申請者可選擇網上申請，或以郵寄／親身遞交紙本形式申請。但不論網上或紙本申請，任何人士只能名列於一份申請表內，否則會被視作重複申請，所有申請一律作廢。

樂富房委會中心不接受交表

房委會亦指，公屋或出租屋邨住戶若以紙本提出申請，其申請表須交回所屬的屋邨辦事處。其他申請者亦可選擇郵寄或親身遞交紙本申請至綠置居售樓處，位於樂富房委會客户服務中心的居屋銷售小組，將不會接受綠置居的申請表。

而綠置居售樓處的地址，位於觀塘開源道33號建生廣場一樓。

啟鑽苑兩款單位間隔首曝光

啟鑽苑共有三幢以綠置居推售，分別為第3座啟池閣、第4座啟濤閣及第5座啟湖閣，共提供2,112個單位。

房委會今日率先展出啟鑽苑的兩類單位模型，當中啟湖閣的2樓至37樓1號單位，料可分間成兩房單位，惟單位屬「見門見廁」設計。至於啟濤閣的3樓至40樓17號單位中，則空間有限，料難以分間房間。

▼上期綠置居青富苑及蝶翠苑▼

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