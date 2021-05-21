沙頭角3600萬可卡因案　哥倫比亞製毒師與3港男囚逾14至20年

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-21 14:54

警方於兩年前在沙頭角破獲一個製毒工場，檢獲逾24公斤的可卡因，市值達3600萬元，另搜獲一批製毒工具，現場拘捕三男，包括一名來自哥倫比亞的「製毒師」。警員又在附近一輛私家車內，檢獲逾800克的可卡因，再拘捕多一名涉案人士。包括該哥倫比亞人等4男，今（21日）在高等法院承認製毒和販毒罪，被判囚14年4個月至20年8個月不等。

四名被告：林靖峰（23歲），葉偉海（28歲）、哥倫比亞籍的NORIEGA MARTINEZ JOSE LUIS（40歲）和劉旭亮（28歲）。首三名被告承認1項製毒罪，第四被告則承認1項販毒罪。

發現24公斤可卡因市值3600萬

案情指，警員於2019年1月21日晚上8時許，到沙頭角塘肚坪村一村屋，向首三名被告表露身份，3人欲逃但遭制服。警員在村屋內檢獲固體或半製成液體的可卡因、電子磅及電子爐等。單位內檢獲的可卡因共重約24公斤，市價約3600萬元。

另一被告車上檢獲811克毒品

第四被告則在沙頭角被警員截查。警員之後在其私家車內搜獲另一私家車的鎖匙，並以該鎖匙打開亦停泊在沙頭角的私家車，在車上檢獲811克的可卡因，市值約104萬元。

港被告以翻譯程式與哥籍被告溝通

首次被告在警誡下稱，分別收取10萬元報酬，負責在製毒工場把風和監察該哥倫比亞男製毒，兩人被捕前只收到3萬元。首被告稱他和該哥倫比亞男以平板電腦的翻譯程式溝通。

哥籍男受僱來港製毒

哥籍男在警誡下稱，他在哥倫比亞認識一名中國男子，對方提供2萬美元招攬他來港製毒。他在涉案村屋製毒，尚未收取到該2萬美元，但次被告曾給他5000港元作日常洗費。其律師求情時稱，哥籍男來自「可卡因之都」，曾從事毒品交易，但之後經營車房。惟一名客人遊說他製毒，他終來港犯案。

官指製毒工場規模大

法官判刑時指，考慮涉案的製毒工場規模大，運作時間短，判首及次被告監禁20年8個月，哥籍被告來港的目的為製毒，他被捕後有替警方錄取口供，最終判他監禁19年9個月。第四被告所涉毒品的份量較輕，被判囚14年4個月。

案件編號：HCCC14/2021