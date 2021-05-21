UBER公布十大失物　漏假牙律師假髮真「甩轆」　AirPods多逾倍

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-21 16:52

「趕頭趕命」坐上UBER，容易在車廂遺下失物。Uber公開失物認領清單，電話、相機等名列最常見失物不意外，竟然醫用氧氣瓶、假牙、律師假髮等都有人遺下，更有人真「甩轆」，遺下一個嬰兒車車輪。 耳機外型細小，容易跌落，亦在常見失物中排名第4，當中蘋果出產的AirPods於去年遺失率更上升130%，料是疫情下乘客到處開視像會議，令耳機常被遺下。

Uber盤點十大常見失物，當中電話及相機排首位，眼鐘、水瓶、耳機都在首十位內。（Uber提供）

Uber指出，電話名列十大常見失物之首，當中iPhone已佔超過400部，耳機亦相當常見，尤其以Airpods在去年，遺失率增加超過130%，估計是疫情下，乘客常在辦公室以外的地方參加視像或電話會議，令耳機容易被遺留在行程中。

留勞力氏、卡地亞手錶 Hermès手袋

銀包、雨傘等物件均為常見失物，但Uber再列出10樣意想不到的失物，當中有假牙、律師假髮和長袍、摺疊桌等，連高級食材如黑松露、冷藏羊架等都有人遺下，最難以理解的，可數到有醫用氧氣瓶、超聲波照片、血液檢測用具，甚至有人「甩轆」遺下嬰兒車車輪一個。

疫情之下，每位港人身上必備的口罩、酒精搓手液、手套等都隨時在Uber車上可以找到，甚至有檢疫報告。失物亦有不少價值不菲，包括勞力氏手錶、Hermès手袋、卡地亞手錶等。