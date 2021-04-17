疫市的士客量跌司機改用APP接單　UBER港視進軍CALL的平台掀混戰

撰文： 鍾妍 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-17 09:00

新冠肺炎疫情衝擊香港逾一年，不少的士司機訴說生意急挫；車主亦嘆司機「劈匙」，政府將停運的高鐵站改為「晾車場」，業界一致叫苦連天。運輸署數據顯示，2020年的士客流量，按年跌近兩成。 雖然客流下降，但同時有大公司準備搶灘，企圖搶攻預約的士平台（Call的士App）市場。Uber在2020年10月起推出Uber Taxi，擬進一步擴大的士市場；香港電視亦於今年1月宣布，將推出「大家的」預約的士平台服務。 面對強敵準備攻入市場，本地Call的士程式「飛的」董事Simon表示，疫情下街客減少，的士司機「就咁碌街會唔夠生意」，令的士司機更依賴「Call的App」，料因而吸引更多平台爭生意。Uber表示，目前平台上的士司機按年已增一倍，人數已升至四位數。 《的士APP混戰系列．一》

(李澤彤攝)

新冠肺炎疫情衝擊香港逾一年，市民生活習慣驟變，上網課學習、在家工作興起，外出人數減少，各運輸業經營者客量均受挫。根據運輸署統計數字，2020年的士總客量估計為2.41億人次，按年跌7,058萬人次，跌幅為22.3%。市場似乎正在收縮，不過在疫情爆發期間，卻接連有大公司趁「疫市」進軍預約的士平台市場，Uber及香港電視HKTV均望分一杯羹。

Uber去年推的士服務 加入司機增逾倍

早於2019年，Uber嘗試推出Uber Flash，首度進軍香港的士市場，惟啟用當日已「出師不利」，的士車行天誠汽車原有意合作，但臨時退出，苦無合作對象。不過，Uber未有完全退出的士市場，一直有的士司機使用Uber Flash平台接單。到去年10月，Uber再次「打正旗號」推出預約的士服務Uber Taxi，以較錶價便宜價錢，供乘客預約的士。

Uber香港區總經理鍾志霆接受《香港01》訪問時表示，2019/20年度使用Uber接單的士司機的增長率為78%，2020/21年度人數更增逾一倍，增長率達103%，現時加入平台的士司機人數，已達四位數字。

鍾志霆說，疫情下利用Uber平台接單，司機毋須只在街頭「搵客」，在非繁忙時間仍可穩定接單；繁忙時間車資亦會按乘客需求，車費隨程式加乘，有助的士司機增加收入。他更「買花讚花香」，稱有的士司機反映，使用Uber接單後，收入增加兩成。

雖然Uber有意與的士業合作，不過業界屢發聲明，批評Uber尚有提供涉違法的「白牌車」服務，拒絕合作。鍾志霆表示，透過科技可提高的士服務質素，吸引新人入行；同時，不少的士司機有多年經驗，即使路面複雜，自動導航系統失靈時，依然可接載乘客順利到目的地。他認為，Uber與的士可以「並存」，合作互相提升質素。

▼港視「大家．的 司機版」應用程式▼

司機版程式露玄機 「HKTVmall」 App擬可call的

香港電視今年1月曾預告，計劃推出的士預約服務「大家的」，原訂今年首季推出。據了解，其司機版應用程式已經推出，網上亦見「大家的」招募司機廣告，惟至今仍未有最新消息公布，暫未知何時正式推出。

在Google Play網頁上，已可搜尋到「大家．的 司機版」應用程式，並可供下載。有分析應用程式的網頁顯示，該司機版應用程式自今年1月20日上架，現時下載量超過1,000次，該應用程式簡介上指，乘客可在「HKTVmall App call 的」，並會以GPS定位司機位置，顯示附近乘客讓司機搶單。不過港視回覆《香港01》查詢時指，暫時就「大家的」沒有資料公布。

《的士APP混戰系列》︰

的士App曾百花齊放 過江龍入場兩年撤出 「本地薑」企穩死守

的士App助吸兩至三成客 惟增司機成本︰若「碌街」夠客不會用

疫下司機更依賴的士App 「飛的」不怕有競爭

大公司欲在預約的士平台市場分一杯羮，早於2013年入場的「飛的」App，則歡迎有不同公司加入，令市場競爭更健康。「飛的」董事之一的Simon向《香港01》表示，每個預約的士平台各有優勝之處和定位，而預約的士App已普及多年，市場上基本都有分配好的顧客群，即使有「強敵」入場，認為只要做好自己，多做推廣，不怕有競爭對手。

Simon說，預約的士App的競爭，已不及當初熾熱。對於為何突然有具規模「強敵」入場，他說，估計疫情下街客減少，「（司機）就咁碌街會唔夠生意」，的士司機更依賴用App接單，形容過去司機可能一天只透過預約的士程式接一、兩支單，疫情下已增加至3至4支。

的士司機們一直投訴防疫措施，致客量大跌，生意大減，更出現「有車冇人揸」情況。不過Simon反指，疫情爆發後，始終有人因失業或開工不足，選擇考的士牌，反而能吸引到新人入行，而的士App亦提供選擇和彈性予新入行的司機，隨時可開App接單，減少乘客與司機「雞同鴨講」的機會。

力推電子支付 Uber欲「一條龍」賣車票推更個人化服務

面對更大競爭，如何吸引有限的客群亦為各平台營運者的主要考慮。Simon說，現時會集中針對客群作宣傳，如推動電子支付，向以電子方式付費的乘客，提供額外優惠，更符合現時乘客的習慣。

鍾志霆明言，Uber未有離開香港市場的打算，長遠而言，Uber希望在港進一步建立跨交通工具的預約平台，例如去年推出Uber Transit，會指示用家轉乘不同交通工具，包括巴士、小巴等，前往目的地。

鍾續稱，在其他地區推出的Uber Transit服務，會提供售票服務，香港亦可參考同類安排，「例如住喺半山想去西貢，坐架的士去到金鐘，轉地鐵去到坑口站，再轉另一架的士去西貢，我哋希望App入面有呢個組合選擇，可以睇到要幾耐，價錢係幾多，一撳個掣就有一條飛，唔使每個地方買飛，去到坑口就有架車等你」。