旅議會料母親節成本地團高峯　暑假會有新加坡旅行團

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-02 11:19

本港新冠肺炎疫情放緩，旅行社可在「疫苗氣泡」下恢辦本地團，旅遊業議會主席黃進達指出，已接獲不少旅行社登記，相信最快本周末及母親節會成團。旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，部份接待外地客的旅行社因缺乏本地客基本盤未必受惠，而旅遊巴司機疫苗接種不算理想。 至於本港與新加坡「旅遊氣泡」，黃進達相信初步以商務及探親旅客為主，旅行社料於暑假開辦旅行團，旅議會亦正與政府爭取，復辦郵輪遊，當中部份設有負壓病房及檢測設備。

旅行社可在「疫苗氣泡」下恢辦本地團。（資料圖片）

在「疫苗氣泡」下旅行社可復辦最多30人的本地旅行團，領隊、導遊、旅遊巴司機等須接種至少一劑新冠疫苗。黃進達在商台節目《政好星期天》指出，已經陸續收到業界登記和申請辦團，業界除了辦本地團根本沒有其他業務，估計高峯期是周末和母親節。

不宜接種員工可以七日一檢

黃表示，旅遊業界不少人士年紀稍大，未必適合接種疫苗，員工可在取得醫生證明後，以七日一檢方式繼續帶團，他又期望政府在要求旅客使用「安心出行」上可以更有彈性，強調本地遊並非高風險項目。

黃進達說，現時有約58間旅行社登記逾百個行程。（資料圖片）

旅遊巴司機接種不理想

出席同一節目的旅遊業促進會總幹事崔定邦指出，部分以接辦內地團為主或票務服務的旅行社由於沒有本地客基本盤，目前營運仍相常困難。崔又稱旅遊巴司機接種苗疫情況不算理想，需要動推，由於未符合要求，要向其他行家供調司機。

對於有報道指，有旅行社以收費方式，安排旅遊巴接送參加者到不同景點，當中不涉及導遊及餐團餐，黃進達稱旅議會正跟進，形容並不理想，如非本地遊有可能違反限聚令。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，現時業界有500架行上接載旅客的旅遊巴士，至8月開始開工嚴重不足。（梁煥敏攝）

爭取恢復郵輪遊

就本港與澳門及內地通關安排，崔定邦指出，內地與澳門通關9個月，未見有內地人受感染，相信本港「清零」後可以恢復內地團，認為接種疫苗不只為個人健康，亦有助推動香港經濟復甦。

本港與新加坡「旅遊氣泡」最快本月26日成行，黃進達指現階段主要是商務及探親旅客為主，估旅行社會於暑假推出旅行團，而據他了解，政府正與十多地商討，包括港人常去的韓國、日本及泰國。旅議會亦與政府爭取，盡快恢復郵輪遊，估算即使只是出一轉公海，都會有數百人參與，部份郵輪有負壓病房及檢測設備。

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