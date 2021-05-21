深圳確診18歲居港少女曾住中遠賓館　職員：確診者房間暫時停用

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-21 17:49

衞生訪護中心於周三（5月19日）接獲廣東衞生當局通報，一名18歲女病人，由香港到深圳後，被發現為確診個案，事主離港前曾接種兩劑復必泰疫苗，檢測結果亦呈陰性，現時懷疑為復陽個案。據當局提供進一步資料，患者於4月29日至5月5日期間，曾於本港堅尼地城中遠賓館逗留。 《香港01》記者今日（21日）到涉事賓館了解情況，賓館現時仍然開放營業，前枱職員表示，已安排專業清潔公司為賓館各處大清潔及消毒。此外，確診者曾入住的房間，已消毒並暫停使用。但職員稱，得知該住客為附近大廈的居民，未知為何到賓館住上數天後返回家中，惟區內不少有街坊到該賓館居住。

北上深圳後確診的18歲少女於4月29日至5月5日期間曾經逗留於堅尼地城香港中遠賓館。 （梁煥敏攝）

衞生防護中心表示，因涉事18歲女患者曾於堅尼地城中遠賓館逗留，有關地點將於今日納入強制檢測公告。《香港01》記者今日（21日）到涉事賓館了解情況，前枱職員表示，已收到衞生防護中心電話，現時所有同事將會接受強制檢測，公司亦已安排專業清潔公司為賓館各處大清潔及消毒。

據了解，賓館職員已翻查早前入住賓館的客人資料，確認該名女患者身份，她所入住的房間已即時消毒並暫停使用。職員又稱，得知該住客為附近居民，但未知事主為何會到賓館住上數天後，又返回家中，「其實係有街坊久不久過嚟住下，但個女仔只係住上幾日，我哋亦唔會去查問入住原因。」現時賓館仍如常開放營業。

另外，涉事女患者，早於去年11月從英國返港，是英國留學生，居於寶翠園1座，暫時未知她為何在4月29日至5月5日，於中遠賓館逗留。

中遠賓館位於一幢住宅樓宇的地下及一樓位置，佔地不多，而女確診者的居所，正位處賓館後方的私人屋苑中。然而，位於中遠賓館同一大廈的米芝蓮推介餐廳德記潮州菜館，去年7月曾有確診者到訪，餐廳當時需要即時關門進行清潔。