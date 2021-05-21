清零關鍵人物　4歲童真陽性？拆解港大化驗結果「自相矛盾」之謎

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-21 19:53

香港疫情「清零」是否有望，關鍵在於一名4歲男童（第11822宗個案）是否真正「陽性」，早前香港大學公共衞生學院教授潘烈文指出，在男童的樣本中完全找不到新冠病毒，質疑會否是「假陽性」；不過港大微生物學系講座教授袁國勇昨天就稱，在樣本中找到十個位置都有病毒，認為代表是「真陽性」。 同是港大所做的化驗，為何兩者結果大相逕庭？下文將會拆解港大「自相矛盾」之謎。

潘烈文表示，他和袁國勇得出相反的化驗結果，並不代表其中一方才是正確，而是兩者檢測的方式不同，而引致不同結果。（資料圖片／歐嘉樂攝）

潘烈文今天（21日）向《香港01》表示，他和袁國勇得出相反的化驗結果，並不代表其中一方才是正確，而是兩者檢測的方式不同，而引致不同結果。他解釋，袁國勇的測試，主要目的是為了找出男童的病毒檢測是陰性或陽性，只會利用一小段的病毒基因片段去做測試，例如在二萬多顆基因當中，只化驗當中100顆，可以使用「單重PCR」測試的方式去化驗。

袁國勇指，4歲男童仍屬真陽性個案，其中一個可能是在較早前已感染。（資料圖片／林頌華攝）

相反，潘烈文的測試就是為了做基因排序，即排列出新冠病毒二萬多顆基因的序列，如果只用100顆基因片段，會因太短而難以有效複製，故需要化驗整條病毒基因，使用「多重PCR」的測試方式。不過，多重PCR比起單重PCR的敏感度為低，當病毒量太低濃度時，便可能會檢測不到。他稱自己不反對袁國勇提出的假設，但最終是否屬於「真陽性」，就有待衞生防護中心考慮不同因素後決定。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒解釋多重PCR敏感度較低的原因。 （資料圖片／黃舒慧攝）

而理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒就指出多重PCR敏感度較低的原因，他解釋，做多重PCR時，會將二萬多顆基因分為96份，再同時「擴增」96份基因，相反單重PCR就只會擴增1份基因，「有96份，試劑都攤薄咗，單重PCR可以集中火力啲」，故多重PCR較難檢測得出病毒。

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蕭傑恒認為，即使驗出病毒陽性，都不代表做到基因排序，但是否完全找不到一條基因序列，就需視乎病毒量有多低。他相信，袁國勇所化驗的樣本，假如做基因排序，或者都能找到一些斷斷續續的基因序列，可能有機會與其他基因序列作比較，了解男童的病毒基因較近似哪種病毒株。