港大宿生必須打疫苗　否則需月花千元檢測　嶺大跟機未定是否自費

撰文： 陳嘉慧 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-21 21:01

繼中文大學後，再有兩所大學要求所宿生接種疫苗，否則要定期做病毒檢測。香港大學今晚（21日）表示，因應疫情發展，決定加強學生宿舍的衛生防護措施，要求由2今年8月25日起所有入住港大宿舍舍堂和住宿學院的學生，都需要接種新冠疫苗，或自費每周接檢測至另行通告為止。以一個月四星期計算，每次檢測最便宜240元，每月需花約960元做檢測。 嶺南大學今日亦向全體師生發電郵，要求所有宿舍的宿生、舍監、導師及其家人接種疫苗，若無法接種，則須定期接受檢測。嶺大並表示，強烈鼓勵所有師生接種疫苗，並強烈建議未能打針者，在返校前接受檢測。 另外，科技大學較早前亦已表示鼓勵全體學生接種疫苗。

適用於8月25日起入住宿生

根據港大學生會《學苑》引述消息，大學中央管理小組（senior management team）近日接獲部分宿舍社監建議，要求所有入住宿舍堂及住宿學院的學生接種疫苗，否則須每周自費做病毒檢測。

港大今晚表示，因應疫情發展，決定加強學生宿舍的衛生防護措施，由2021年8月25日起，所有入住港大宿舍舍堂和住宿學院的學生，都需要接種新冠疫苗，或自費每周病毒檢測，直至另行通告為止。

港大公在由2021年8月25日起所有入住港大宿舍舍堂和住宿學院的學生，都需要接種新冠疫苗，或自費每周病毒檢測。（資料圖片/李澤彤攝）

港大指宿舍内茶水間、浴室和洗衣房多共用

港大指，由於學生宿舍内有不少公用設施如茶水間、浴室和洗衣房等，宿生在日常生活中難免有不同程度的接觸​，因此要求宿生接種疫苗。港大亦表示，當絕大部分或所有宿生已接種疫苗，舍堂活動可重新全面啟動，同學可早日重新開展較全面的舍堂生活。

嶺南大學（資料圖片/馮國良攝）

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嶺大電郵要求宿、舍監、導師等接種

另外，嶺大今日向全體師生發電郵，交代新學年開學事宜，提及要求所有入住宿舍（包括位於美孚翠雅山房的研究生宿舍）宿生、舍監、導師及其家人接種疫苗，若無法接種，則須定期接受檢測，但未提及是否由師生自費。嶺大表示，實行細則及檢測結果認證方法將容後公布。

嶺大同時「強烈鼓勵」（strongly encouraged）所有師生接種疫苗，表示打疫苗可保障學生自己及他人，並強烈建議未能打針者，在新學年返校前先接受檢測。

截至現時已有三間大學要求宿生接種疫苗，另外，科大更鼓勵全校師生接種疫苗，否則須接受定期檢測。

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