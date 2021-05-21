高鐵車廠首度開放旅行社名額即爆滿　旅議會︰向港鐵爭取更多時段

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-21 20:36

自新冠肺炎疫情爆發至今，斥資864億元興建的廣深港高速鐵路香港段，亦受影響停擺逾一年。政府准許本地遊於本月初重啟，港鐵亦想出奇招，向旅遊業議會合作，開放高鐵西九龍站及石崗高鐵車廠，作為本地團遊覽的景點。 多間旅行社昨日（20日）陸續公布旅行團行程，記者今日（21日）再於翻查網頁資料，發現其中一間旅行社所有名額已爆滿。旅遊業議會主席黃進達表示，現階段將向繼續向港鐵爭取開放更多時段；他指這次顯示市民均渴望增加旅遊產品，因此將與不同機構合作，物色更多平日不向外開放的景點。

根據港鐵向業界提供的資料，高鐵西九站計劃於5月28日至6月6日，逢周五、六及日，每日開放4個時段供本地團旅客觀光；至於石崗車廠的開放觀光時間，則為5月30日、6月6及20日，設3至4個觀光時段。每節只限一團，每團不超過30人，每節亦有參觀時段限制。

星晨旅遊石崗車廠團索價269元 3日名額已爆滿

記者今日於網上搜尋有關石崗車廠的本地團，發現星晨旅遊的網頁顯示，其5月30日、6月6日、6月20日的名額已爆滿。行程包括石崗車廠、泥涌碼頭、三門仔地質教育中心，品嚐鮑魚海鮮餐，每位索價269元起。網頁的介紹指，將由專人介紹車廠運作，並預留時間拍照留念。

東和旅遊名額仍有空缺

而中旅社「IBGC城市尋趣之旅」僅於6月舉辦兩團，行程包括石崗車廠、南豐紗廠、九龍公園，以及鮑魚扒花膠餐。網頁並標榜，香港首次開放石崗高鐵車廠，團友可在動感號列車上一等車廂就坐及拍照，在指定的維修軌道參觀，更有車廠職員簡單講解。

至於東和旅遊亦舉辦石崗高鐡車廠一天遊，行程包括嶺南之風（荔枝角公園）、天際100、酒店自助餐，每團以每車28人計算。記者今日下午致電查詢，職員表示現時5月30日、6月6日、6月20日名額仍有空缺，每位索價298元。

旅議會主席黃進達表示，會繼續向港鐵爭取開放更多時段，讓旅行為舉辦高鐵車廠團。（資料圖片）

黃進達︰將物色更多平日不向外開放的景點

旅遊業議會主席黃進達表示，對高鐵車廠團反應熱烈感到開心。他指，由於公布前未知市民的反應，當時與港鐵抱著「試下先」的心態，同時因時段及車廠空間有限，僅得5至6間旅行社獲批舉辦高鐵車廠團，名額有限，因此會繼續向港鐵爭取開放更多時段。

黃續指，旅行社名額爆滿，顯示市民均渴望增加旅遊產品，因此將與不同機構合作，物色更多平日不向外開放的景點，並表示歡迎它們與旅議會合作。「始終市民依家都未出到去外遊，需要新嘅景點項目畀市民去玩。」