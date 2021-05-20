高鐵停運港鐵出奇招　開放西九站、石崗車廠成本地團景點料辦30團

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-20 19:47

疫情下，斥資864億元興建的廣深港高速鐵路香港段，已停擺逾一年多，港府料須按營運協議由政府補貼虧損。據了解，港鐵近日出奇招，向旅遊業界招手，港鐵打算開放高鐵西九龍站及石崗高鐵車廠，作為本地團遊覽的景點。參加者可到車廠參觀動感號列車，又可到西九站內的天空走廊等。 記者於網上發現，部分旅行社已推出石崗車廠旅行團，包括星晨旅遊、中旅社，每位團費約260元起。中旅社標榜石崗車廠屬「首度開放」，旅客可到指定維修軌道參觀，又可登上動感號列車一等車廂。 不過《香港01》發現，其中一間持牌旅行社「美味假期」，未獲旅遊業議會批准，便「搶閘」開辦石崗車廠團，更一度指全團已爆滿，被發現後才取消旅行團。

港鐵近日向旅遊業界表示，為支持推廣本地遊，邀請舉辦本地遊的旅議會會員，於高鐵服務暫停期間，加入高鐵西九龍站及石崗車廠作為觀光行程景點。其中西九高鐵站，會讓本地團旅客參觀站內的「綠化空間」和「天空走廊」，以及車站建築和站內藝術品。至於石崗車廠團，更可登上「動感號」列車。

根據港鐵向業界提供的資料，高鐵西九站計劃於5月28日至6月6日該兩周，逢周五、六及日，每日開放4個時段供本地團旅客觀光；至於石崗車廠的開放觀光時間，則為5月30日、6月6及20日，設3至4個觀光時段。每節只限一團，每團不超過30人，每節亦有參觀時段限制。

港鐵表示，一共提供30個時段供本地團申請參觀，希望支持本地旅遊界，並讓市民有更多休閒活動。港鐵又指，早前已收到多間旅行社表達意向，上周五（14日）陸續通知取得名額的旅行社。港鐵強調，所有本地團都需符合旅議會的規定。

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翻查旅議會已批准的本地團清單，部分本地團已加入石崗車廠行程，以中旅社為例，該團先往石崗車廠，之後午餐可享「鮑魚扒花膠餐」，然後再到南豐紗廠，最後往九龍公園，團費為258元起，將於6月6及20日出發。

中旅社標榜，石崗車廠首度開放，團友可坐上「動感號」一等車廂，並到指定的維修軌道參觀。星晨旅遊亦有辦車廠團，並會到泥涌、三門仔地質教育中心等地方，午餐為鮑魚海鮮餐，團費269元起。

「美味假期」申石崗車廠團被拒

除了上述旅行社，記者發現旅行社「美味假期」亦聲稱開辦石崗車廠團，並於5月17日在Facebook專頁上宣傳，提到「機會難逢先到先得」，而且只辦一團，名額28人，團費219元，將於6月6日出發。

惟5月18日早上，專頁發文指該團已額滿。不過記者翻查旅議會的列表，在「美味假期」已獲批的本地旅行團中，未見有石崗車廠團。旅議會今日（20日）表示，由於「美味假期」的行程未包括綠色景點，故其申請遭拒，該團已經取消。旅議會強調，旅行團需獲批後，才可宣傳及招收團員。

旅遊業界未見有太大反應

旅議會主席黃進達表示，本地遊旅行團需獲旅議會批准，才可招收團員。他續稱，由於5、6月將近考試季節，並非旅遊熱門時間；而且本地遊始終有一定防疫限制，例如員工需接種疫苗，故暫時業界未見有太大反應。

根據一地兩檢草案及兩地合作安排，高鐵香港段上營運的列車車廂，均視為在西九龍站內地口岸區範圍之內，不過假如列車只停泊在石崗車廠，則仍視作於香港境內。翻查立法會資料，石崗車廠是列車停泊和維修的地方，客運列車只會在營運前後，才會停留或往來車廠，也不會載有乘客往來該廠。另外，只有香港負責營運的列車，才會停泊於石崗車廠。

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港段高鐵因疫情停運近16個月

高鐵香港段於去年1月30日起停運，西九龍站落閘，至今停擺近16個月，之前政府開放高鐵站供的士業界泊車，令高鐵站成為過百輛的士的「晾車場」。按政府2018年提交到立法會的預測，2021年的營運開支約為18.36億元，當中員工薪金為3億元，能源則為2.02億元。故估算在西九龍站及高鐵(香港段)全封的情況下，減省員工及能源，每年仍有約13.34億元成本。

另外，不論高鐵營運情況如何，由政府全資擁有的九鐵，都需在10年期間向港鐵支付每年定額款項，總額為79.65億港元，即平均每年要付約7.965億元。