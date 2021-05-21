學校下周一起全面半日面授　楊潤雄巡中學防疫措施籲及早接種疫苗

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-21 22:27

本港新冠肺炎疫情有所緩和，教育局局長楊潤雄今日（21日）探訪香港仔嘉諾撒培德書院，以了解學校的防疫工作，包括量度體溫、課室座位安排等。他指，疫情仍然有反覆機會，萬一學校出現新冠肺炎個案，或爆發上呼吸道感染，學校仍須按衞生當局建議暫時停課。他並鼓勵學校教職員及學生，及早接種疫苗，以保障社區及家人的安全。

教育局早前因應疫情的最新發展、衞生專家的意見、學校的準備情況，宣布所有幼稚園、中小學、特殊學校、非本地課程學校、補習學校，將於下周一（24日）全面恢復半日面授課堂。

教育局表示，楊潤雄今日訪問香港仔嘉諾撒培德書院，期間聽取了校長黃少玲匯報學校的防疫工作，並視察校內的措施，包括量度體溫、課室座位安排、疫情下課堂的編排與運作等。

此外，該核校長和老師亦介紹公民教育的最新發展，而「傑出公民學生獎勵計劃」和「香港島傑出學生選舉」得獎同學、「賽馬會教師創新力量」計劃的入選老師會面交流，並在場分享他們參與及推廣公民教育活動的感受。

學校爆上呼吸道感染或新冠個案仍須停課

楊潤雄呼籲，全港學生應珍惜回校上課，與同學互動學習的機會，應以正面及積極的態度，用時間逐步調整日常生活。他亦指，家長和學校亦需發揮合作精神，關心學生的身心健康，並給予他們支持。

楊重申，疫情仍然有反覆機會，萬一個別學校出現新冠肺炎個案，或爆發上呼吸道感染，學校仍須按衞生當局建議暫時停課，進行徹底清潔，而校內的人士亦需接受強制檢測，以保障安全。

政府早前已擴大疫苗接種計劃的涵蓋範圍，降低接種年齡至16歲。楊潤雄鼓勵合資格人士，包括學校教職員及學生，及早接種疫苗，以達到群體免疫的目標，保障社區、家庭及學校的安全。

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