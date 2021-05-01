教育局去信全港學校索教職員打疫苗數字　須提供拒接種人數

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-01 00:43

教育局周五（4月30日）向全港學校發信，提到有立法會議員曾向局方查詢學校教職員的接種疫苗概況，故為了收集相關數據回覆， 要求學校最遲於下月13日填妥附件，交代教職員接種人數，又稱接種名額有限，呼籲教職員「珍惜這得來不易的機會」；信中要求學校提供「無意接種」及「不願意披露接種意向或情況」人數，且需獨立列明教師及職員兩組數字，不可混合為一。

教育局要求學校提供已接種疫苗教職員人數。(資料圖片)

教育局籲教職員：珍惜這得來不易的機會

教育局3月26日宣布，若教職員完成了接種兩劑疫苗，學校可於14天後，向局方申請恢復全校半日面授課堂，而教職員亦可獲豁免每14天檢測一次。局方周五在信內提到，全球疫情仍然反覆， 要徹底走出「疫」境， 形容接種疫苗是「治本關鍵的一步」，又指「教職員服務廣大莘莘學子，在抗疫路上更是任重道遠」，社會、家長期望教職員以「顧己及人」態度， 主動接種疫苗。

教育局又指，除非身體狀況不允許，希望各位教職員盡快接種，避免在工作中感染或傳播疫病，提醒政府早前宣布，計劃安排接種中心運作至9月底，又指接種名額有限，呼籲盡快預約，「珍惜這得來不易的機會。」

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

須分別交代教員及職員數字

在附件中，學校須分別交代教學人員、非教學人員的接種數目，包括有以下5個取向：「已完成接種疫苗」、「已接種第一劑疫苗；或已預約第一劑」、「有意並計劃接種」、「無意接種」及「不願意披露接種意向或情況」。