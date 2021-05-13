教育局：250間幼稚園疫市申請下學年加學費　全港僅7校有意減學費

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-13 13:04

疫情下，幼童難以靠網課維持學習，幼稚園界別受重擊，多間學校面臨經營困難。教育局表示，截至今年4月，本港大部份幼稚園（760間）決定凍結2021/22學年學費，但全港超過兩成幼稚園（250間）申請調升學費，至於有意減費的，只有7間。

150間政府資助幼稚園擬加學費

據教育局數據，本港有逾千間幼稚園，當中逾七成參加了幼稚園教育計劃，政府會向合資格非牟利幼稚園提供教職員薪酬資助、租金資助、校舍維修資助，以及按「學生人頭」提供學費款額等。

教育局表示，約有760間參加幼稚園教育計劃，當中97%已提交2021/22學年學費建議，當中約580間來年學費維持不變，另有約150間申請調升學費，只有6間申請減學費。

教育局表示，截至今年4月，本港大部份幼稚園（760間）決定凍結2021/22學年學費，但全港超過兩成幼稚園（250間）申請調升學費，至於有意減費的，只有7間。(資料圖片)

約100間私立獨立幼稚園申加學費

至於沒有參加計劃的幼稚園中，約100間向教育局申請在下學年調升學費，申請調減學費更只有1間，其餘約180間則維持學費不變。

教育局表示，現正審核學校建議學費，並跟進未遞交有關資料幼稚園，以盡早通知學校核准的學費。在參加幼稚園教育計劃的幼稚園中，約九成半日制幼稚園免學費，其餘半日制及全日制幼稚園亦只收取低廉學費。

幼稚園資助以人數計算 不受停課影響

教育局形容，幼稚園運作模式多元，每校營運成本及開支不一，個別幼稚園或因應實際營運情況需要調整學費，教育局會與幼稚園界緊密聯絡，了解需要，盡量減輕幼稚園在疫情下的財政困難，由於參加計劃的幼稚園，是以合資格學生人數獲政府資助，故所得資助不會因暫停面授課堂而減少。