公社科新學年取代通識　教育局：9月先授「一國兩制」下的香港

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-05 15:56

「公民與社會發展科」今年9月將取代高中通識教育科，惟目前只有課程大綱，未有具體內容。教育局今日（5日）發表文章，提到9月教師會先教授「『一國兩制』下的香港」的課題，將採取不同的模式，例如研討會、工作坊、經驗分享等，讓教師掌握該課程的理念。

教育局今日（5日）發表文章，提到9月教師會先教授「『一國兩制』下的香港」的課題。（資料圖片）

教育局上月1日公布高中四個核心科目，即中國語文、英國語文、數學、公民與社會發展科以代替通識教育科的優化措施，計劃於新學年由中四級起推行。教育局今日發表文章，進一步解釋相關措施。

針對公民與社會發展科，教育局在文中指，目前正與考評局編訂「課程及評估指引」供教師參考、舉辦全新系列的教師專業發展課程，並將採取不同的模式，如研討會、工作坊、經驗分享等，讓教師掌握該課程的理念、宗旨，以及學與教和評估要求；亦承諾提供教材讓教師使用。

指教育局資源及官方機構資料豐富

局方又提到，教師今年9月會先教授「『一國兩制』下的香港」課題，不論是教育局提供的學與教資源，還是由官方機構提供的參考資料，均相當豐富，有信心教師能安排及處理。

另外，教育局指隨優化措施推行，單是公民與社會發展科明顯減少課時和改為半科，相信四個核心科目所佔的總課時，應可調整至約百分之五十。對於仍有學校向局方提問，若四個核心科目所佔的總課時達百分之五十一，是否「違規」，教育局指「答案顯而易見」，強調學校應就高中課程的布置作整體考量。