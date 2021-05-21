老婦腦中風出血亡　死前22日打第二劑疫苗　當局︰沒證據疫苗引起

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-21 22:21

本港疫苗接種計劃開展得如火如荼，衞生署藥物辦公室最新報告指，於5月3日至16日期間，接獲醫管局呈報116宗報告，涉接種疫種後需要住院治療。而一名73歲女子，於5月14日（上周五）因蛛網膜下腔出血離世，屬嚴重腦中風出血，她在離世前22日接種第二劑復必泰疫苗。報告指沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起，已交由港大進行分析。

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衞生署於5月3日至16日期間，接獲醫管局呈報116宗報告，涉接種疫種後需要住院治療，包括70名男士和46名女士，年齡介乎16至89歲。報告指，呈報的個案中，大部分個案都屬於事故發生，病人沒有持續損傷，或只有輕微損傷（佔住院個案大約79%）。最主要的症狀包括胸部不適、胸痛、頭暈、面部肌肉無力、發熱、頭痛、失去知覺、麻痺及心悸。

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個案將交由港大的監測計劃進行分析

報告指，於5月3日至16日期間，衞生署接獲四宗在接種新冠疫苗後死亡的報告。這些個案涉及三男一女，年齡介乎46歲至61歲。由接種開始以來，當局累計共接獲20名死者在離世前14日內曾接種新冠疫苗。

報告亦披露，在此段期間，醫管局提供了一宗住院個案，最初於5月10日呈報，涉及一名73歲女子，她於5月14日因蛛網膜下腔出血離世。她於離世前22日，曾接種第二劑復必泰疫苗。報告稱，沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起。由於已超過接種疫苗14日發生，有關個案將交由香港大學的「2019 冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」進行分析。

同期共接觸20宗面癱報告

報告亦公布面癱相關的數據，衞生署於5月3日至16日，曾接獲20宗在接種新冠疫苗後，懷疑患貝爾面癱的報告。個案涉及10名男子和10名女子，年齡介乎24至80歲。其中6宗接種科興疫苗、14宗曾接種復必泰疫苗。當局在審視個案的臨床數據後，認為其中11宗個案需要更多臨床資料才能評估。



而從疫苗接種計劃開始至5月16日，衞生署共接獲73宗懷疑貝爾面癱的報告。其中8宗被判斷為不屬於貝爾面癱。餘下的65宗個案中，涉及39名男性和26名女性，年齡介乎20至 87歲。有34宗曾接種科興疫苗，其餘31宗曾接種復必泰疫苗。

報告續指，貝爾面癱，即暫時性一側面部下垂，是常見的神經系統問題，稱大部分患者沒有治療亦可完全康復。而患者在發病3日內，若能及早接受短期治療，更可進一步提高康復率。此外，貝爾面癱是復必泰疫苗其中一種罕見的副作用。