新冠疫苗｜44歲印傭死前9天曾打針　衞生署：無證據與疫苗有關

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-21 19:15

本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展近三個月，截至5月16日已有20宗死亡個案，涉曾於離世前接種疫苗。衞生署公布，今日（21日）接獲醫管局呈報一宗接種新冠疫苗後14日內死亡的個案，涉及一名44歲女子。據了解，該名女子為印尼籍女傭。 衞生署指，該名女子於5月12日在社區疫苗接種中心，接種第二劑復必泰疫苗。根據報告，並沒有臨床證據顯示，事件與疫苗接種有關。醫管局已向死因裁判官呈報個案，而個案亦交由專家委員會進行因果關係評估。

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衞生署表示，該名去世女子沒有病歷資料。據了解，涉事女子居於何文田忠孝街93號欣圖軒2座，為印尼籍女傭。廣華醫院回覆指，根據紀錄，她分別於4月21日及5月12日接種第一劑及第二劑新冠疫苗。她今早約9時被發現在家中昏迷，由救護車送到廣華醫院急症室，經搶救後於今早約10時證實不治。

當局又指，該女子接種疫苗當日，逗留在接種中心觀察期間，沒有不適紀錄，亦沒有臨床證據顯示該個案與疫苗接種有關。醫管局已向死因裁判官呈報個案。衞生署已向醫管局獲取更多資料，並會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，進行因果關係評估。

當局強調，根據醫管局資料，在4月19日至5月16日期間，平均每日有17.2宗在急症室死亡個案。同期未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有53.9宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有三宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

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