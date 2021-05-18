近兩周6人死前曾打疫苗　專家裁定與打針無關　20宗懷疑面癱個案

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-19 00:17

政府近月鼓勵市民接種疫苗，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（18日）召開會議，評估與接種新冠疫苗有關的嚴重異常事件。在5月3至16日期間，衞生署接獲4宗有關接種疫苗14日內的死亡個案，年齡介乎46至61歲，專家委員會初步認為，個案與疫苗無關。另外，有2宗死亡是接種後超過14日死亡，據解剖發現，委員會認為個宗同樣與疫苗無關。

另外，衞生署接獲20宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，年齡介乎24至80歲，當中6宗曾接種科興疫苗，14宗曾接種復必泰，委員會檢視資料後，認為11宗需獲得更多臨床資料才能總結。

▼5月3至16日期間涉及接種新冠疫苗後的死亡個案撮要 ▼

解剖發現死於心血管病

在5月3至16日期間，衞生署共接獲醫院管理局呈報4宗有關接種新冠疫苗後，14日內死亡的個案，涉及年齡介乎46至61歲的3男1女，所有接獲的報告，都沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。專家委員會今日在會議上評估了該4宗個案，初步認為與疫苗接種無關。

四人解剖發現死於冠狀動脈病、大動脈撕裂、急性心肌梗塞及腦幹出血。

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另外，衞生署亦接獲兩宗接種新冠疫苗後，超過14日後死亡的個案，由於個案超出呈報疫苗接種異常事件的時間框架，個案交由香港大學的「2019冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」分析。根據解剖發現，專家委員會總結，兩宗個案與接種疫苗無關，解剖發現二人死於缺血性心臟病及主動脈夾層動脈瘤破裂。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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衞生署累計接獲2890宗異常事件報告

截至5月16日，全港市民合共注射約196萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約116萬名；同期，衞生署接獲約2,890宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.15%，當中包括20宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.001%。

專家委員會已總結5宗個案，認為與新冠疫苗接種沒有因果關係；另初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為，至今並未發現不尋常現象。衞生署表示，根據數字統計分析，未有證據顯示接種疫苗會增加接種者的死亡風險。

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11宗貝爾面癱報告需更多資料作評估

另外，衞生署在5月3至16日期間，接獲20宗接種新冠疫苗後，懷疑患貝爾面癱的報告，個案涉及10男10女，年齡介乎24至80歲，當中6宗曾接種科興疫苗，14宗曾接種復必泰新冠疫苗。專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為有11宗個案，需在獲得更多臨床資料後，再就評估作出總結。

衞生署表示，貝爾面癱是常見的神經系統問題，大部分患者就算沒有治療，亦可完全康復，如發病3日內能及早接受短期治療，可進一步提高康復率。