約300公頃新田落馬洲發展區近鷺鳥林　倘推高密度憂間接影響濕地

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-22 14:33

土木工程拓展署就新田／落馬洲發展樞紐交代最新進展。當局提交的環評簡介文件指，最新估算項目總面積達340公頃，其中發展區的面積約293公頃。 發展範圍毗鄰濕地保護區，部分與濕地緩衝區重疊。當局指，或會對度冬的濕地雀鳥構成影響。長春社公共事務經理吳希文憂慮，如政府配合檢討濕地緩衝區的規劃指引，在新發展區推高發展密度，甚至於濕地上發展配套，勢對濕地帶來間接影響。

發展總面積增20公頃

土木工程拓展署在環評簡介文件指出，新田／落馬洲發展樞紐的總面積約340公頃，其中發展區面積佔約293公頃，預計將可容納約8.4萬人口，及提供約6.4萬個就業職位。翻查今年3月，規劃署及土木工程拓展署向區議會提交文件，當時則指發展樞紐的總面積約為320公頃，當中270公頃為發展用地，即最新的發展區面積增多約20公頃土地。

發展區附近有小白鷺、虎紋蛙等具保育價值的動植物

新田／落馬洲發展區毗鄰米埔一帶濕地保育區，而事實上部分發展範圍與濕地緩衝區重疊，而兩個鷺鳥林、即米埔隴村鷺鳥林及米埔村鷺鳥林，亦毗鄰發展範圍。當局於文件中指，發展樞紐範圍界線500米内，有多個具保育價值的地點。除上述的地點外，亦包括米埔自然護理區、林村郊野公園等。此外，範圍界線500米内有多種具保育價值的動植物，包括小白鷺、虎紋蛙及多種蝴蝶等。

當局承認日後或影響濕地鳥類

當局又指，項目在施工期間，鄰近的生境及動植物可能受到照明、噪音、震動、塵埃等干擾。另外，擬建的石湖圍交匯處，較接近米埔隴村鷺鳥林，因此可能會對鷺鳥林造成干擾。至於潛在岩洞發展在施工時，亦可能干擾林村郊野公園。



當局亦表示，由於新田／落馬洲發展樞紐位處濕地緩衝區，同時毗連濕地保護區，或對度冬的濕地鳥類構成影響；而因應從落馬洲管制站釋放出土地的擬議發展，及擬議企業及科技園，亦可能會阻礙鳥類飛行路綫。

當局指，生態影響評估將進行詳盡的鳥類飛行廊道調查，了解項目範圍內鳥類飛行路線，並評估項目對其造成的影響。生態影響評估亦會研究擬議企業及科技園內，及從落馬洲管制站土地上的建築物高度及佈局，減少對鳥類飛行廊道潛在影響。

落馬洲管制站釋放出土地擬議發展企業及科技園。（資料圖片／梁鵬威攝）

毗鄰兩項三級歷史建築

文物方面，當局指發展範圍內只有一項不予評級的歷史建築物，為「石湖圍圍門」；而在 200 米研究範圍外，有2項三級歷史建築，分別為「東山古廟」，以及元朗新田仁壽圍的圍門、圍牆及神廳。

不過，研究範圍包含多座歷史鄉村，如青龍村、東鎮圍、仁壽圍、安龍村、永平村、蕃田村、新龍村、米埔新村、米埔村、潘屋村、及洲頭。而石湖圍更位於工程項目範圍內，米埔村亦被列為具考古價值的地點。

當局指，建議的初步緩解措施，包括於環評階段進行文物建築調查，更新歷史鄉村內文物建築資源的清單和狀況，將根據調查結果，安排適當的緩解措施。

規劃署呈交的新田/落馬洲樞紐初步城市設計框架。(規劃署及土木工程拓展署提交元朗區議會文件)

長春社憂配合濕地緩衝區檢討 推高發展密度

長春社公共事務經理吳希文指，發展範圍雖未涉及濕地保育區，但發展項目與濕地保育區只相隔一條馬路，憂慮項目帶來「間接影響」。他舉例指，日後或有基建配套牽涉到濕地範圍，若濕地一旦被填平，將構成無法逆轉的影響。此外，政府早前透露將檢討有關濕地緩衝區的規劃指引，吳希文亦憂慮將涉及今次發展項目，推高可發展密度。他指，當局作環評時，應檢視於發展範圍內有否鷺鳥潛在覓食地方。

吳希文續指，文件內少有地提及對農業影響，期望當局於日後的環評內，應作詳細評估。他指，早前規劃署的初步城市設計框架，部分範圍劃作農耕體驗，他指，體驗區難補償農業影響。

他又提到，部分毗鄰濕地的位置劃作環保緩衝地帶，他表示，緩衝區應只有極少的人類活動，不應該在緩衝地帶有任何發展。現時該地帶部分被劃為露天貯物用地。