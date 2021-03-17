黃偉綸：濕地緩衝區可發展　不影響生態下考慮加高發展密度

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-17 13:58

本港土地供應緊張，近日不少社會聲音將矛頭直指新界濕地緩衝區，要求提高開發該地區的地積比，但環團表明該地帶具高生態價值。發展局局長黃偉綸今日（17日）於立法會指，濕地緩衝區部份能作低密度發展，於不影響生態下，可考慮加高發展密度。

南生圍濕地緩衝區內土地，有發展商早前申請打造長者房屋項目。（資料圖片）

本港於元朗至上水一帶的部份土地劃作濕地保育區，保育區以外500米範圍則劃作濕地緩衝區，以保持濕地保育區的生態環境。現時若需要發展濕地緩衝區內的土地，發展商需要進行生態評估，並只可以用不多於0.4倍上蓋地積比率的低密度發展。

立法會議員劉國勳於立法會上指政府可否打破生態限制，如發展濕地緩衝區。（余俊亮攝）

黃偉綸：濕地緩衝區部份可低密度發展

立法會議員劉國勳於立法會上問到新界土地發展，指有大片農地及魚塘長期荒廢，並指政府可否打破生態限制，如發展濕地緩衝區。發展局局長黃偉綸指，政府發展新界土地時非考慮其是否荒廢，而需要視乎土地面積、基建配套及生態等。他指，零散發展於本港不適用，而濕地緩衝區不是不可以發展，部份可低密度發展，政府於不影響生態下考慮加高發展密度。

新地旗下天水圍Wetland Seasons Park位於濕地緩衝區。（資料圖片）

事實上，過往有住宅項目於濕地緩衝區，包括新地透過政府賣地所得、發展為「Wetland Seasons Park」，其地積比率達1.5倍。早前已有發展商建議政府應就發展限制「鬆綁」，進一步加高濕地緩衝區發展地積比率。

發展局局長黃偉綸指，政府發展新界土地時非考慮其是否荒廢，而需要視乎土地面積、基建配套及生態等。（余俊亮攝）

此外，黃偉綸於會上提到運房局正與內地就羅湖口岸發展展開溝通，日後若騰出用地將由發展局作研究。不過，他指由於用地只有4公頃，加上附近仍有鐵路，發展時需要考慮噪音問題。而就香園圍口岸附近用地發展科學園及工業邨，黃偉綸說將於2021年第二季作可行性研究。