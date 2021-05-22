袁國勇懷疑4歲童樣本　受診所疫苗污染　今證多個環境樣本為陰性

撰文： 黃偉倫 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-22 15:58

上周六（15日）確診新冠肺炎的4歲男童，入院後對病毒檢測持續呈陰性，亦驗不出抗體，其家居及學校接觸者無人確診，惹假陽性疑雲。政府專家顧問、港大專家袁國勇昨日（21日）到曾為男童看症的兒科專科醫生楊超發青衣長康邨診所視察。他事後表示，該診所提供科興疫苗，懷疑醫護人員將疫苗中已滅活的病毒基因殘餘物，透過醫護的手套、填寫樣本包裡面的表格、接觸樣本樽等途徑，污染給男童的樣本樽。

袁國勇今日（22日）表示，昨日從診所取得多個環境樣本，包括疫苗雪櫃、注射疫苗的桌子、垃圾桶等，檢測結果均為陰性。有關化驗由衞生防護中心公共衞生化驗服務處進行。根據袁昨日的推測，換言之，即男童可能早於1月時已受感染。

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袁國勇昨日表示，男童的檢測結果為真陽性，但無法分辨是何時感染，抑或檢測樣本受污染，惟傾向相信男童早於1月在石硤尾白田邨13座住所染疫。他認為，如屬上述兩種情況，「其實香港已經28日（本地無源頭個案）清咗零」，不過未有實證支持此說法。

▼5月15日 確診4歲男童住所▼

袁國勇今日表示，從楊超發診所取得的10個環境樣本，包括疫苗雪櫃、注射疫苗的桌子、垃圾桶、儲存檢測包的地方等，檢測結果均為陰性。有關化驗由衞生防護中心公共衞生化驗服務處負責。換言之，如按袁昨日的推測，即男童較大機會於1月時，在石硤尾白田邨13座住所染疫。