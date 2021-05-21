10人周四打疫苗後送院　五旬男失知覺情況嚴重　五旬婦短暫腦缺血

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-21 23:49

政府公布，周四（21日）有10宗接種新冠疫苗後送院個案，一名52歲男子接種第一劑復必泰失去知覺，情況嚴重需留院。另有一名51歲女子接種第一劑科興疫苗後，短暫腦缺血送院，情況穩定留院觀察。 政府另指，疫苗接種計劃展開至今，有超過122.7萬名市民接種第一劑疫苗，包括約52.7萬人接種科興疫苗，逾70萬人接種復必泰疫苗。

逾70萬人接種第一劑復必泰疫苗

政府表示，疫苗接種計劃推行至今85日，至今已為約1,227,100名市民接種第一劑疫苗，包括約527,000名接種科興疫苗，約700,100名接種復必泰疫苗；約853,900名市民已接種第二劑疫苗。

當局數字顯示，截至今晚（21日）8時的過去24小時，約有30,700名市民接種疫苗，包括約有5,100名市民接種第一劑科興疫苗，約有4,700名市民接種第二劑科興疫苗；約有8,800名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有12,000人。社區疫苗接種中心接種科興疫苗及接種復必泰疫苗的整體接種率均約為96%。

今逾1.2萬人網上預約接種

同期，約有12,600名市民在網上預約接種疫苗，約4,500名市民在網上預約接種科興疫苗，以及約8,100名市民預約接種復必泰疫苗。

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不適送院2人仍留院

政府指，周四共有10宗打針後送院個案，其中7人已經出院，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人情況穩定留院觀察，另有1人留院，情況嚴重。10宗接種後送院個案中，7人打復必泰疫苗，3人打科興疫苗。

（政府新聞處）

54歲男子右邊臉部及眼部抽搐

情況嚴重留院個案為一名52歲男子，他接種第一劑復必泰失去知覺送院。另有一名51歲女子接種第一劑科興疫苗後，短暫腦缺血送院，情況穩定需留院觀察。此外，一名60男子接種第二劑復必泰疫苗後，因高血壓送院，情況穩定，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

已出院人士，出現胸口痛、噁心及出現嘔吐情況、抽搐、暈眩及高血壓。一名54歲男子在油麻地賽馬會接種第二劑科興後右邊臉部及眼部抽搐，送伊利沙伯醫院治療後已經出院。