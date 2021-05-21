強制檢測學校｜深水埗崇真、元朗真光幼稚園等8校爆流感強檢停課

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-21 22:43

食物及衞生局公布今日（21日）的強制檢測公告，有8間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，為謹慎起見，需納入強制檢測公告，包括深水埗大埔道58號崇真小學暨幼稚園、元朗朗屏邨中華基督教會元朗堂朗屏邨真光幼稚園，葵涌商場3樓聖公會聖基道幼兒園，以及將軍澳集福路4號港澳信義會小學。

根據公告，任何在5月8日至21日，曾身處上述地點逾2小時的人士，須於5月24日（下周一）或之前接受檢測。

當局指，由於8間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因病徵與2019新冠肺炎相似，為謹慎起見，該8間學校亦被納入強制檢測公告兼須停課消毒，包括深水埗崇真小學暨幼稚園、元朗朗屏邨真光幼稚園，以及將軍澳港澳信義會小學。

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最屬下周一接受檢測

公告指，任何人士在5月8日至21日期間曾身處上述學校超過兩小時，均須於5月24日或之前接受檢測；若使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於5月26日或之前交回樣本瓶。而受檢人士若在5月19日至21日期間已接受檢測，或已經完成疫苗接種的人士，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。而根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。