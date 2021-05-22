無源頭清零恐斷纜　居油麻地宿舍印傭初步陽性　疑為源頭不明個案

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-22 18:52

新冠肺炎疫情持續，本港今天（22日）新增一宗確診個案，患者上月來港，衞生防護中心認為患者是輸入個案的機會較大，但暫時列作「可能本地」個案去處理，這個患者是一名印尼外傭，僱主家在深水埗匯璽。 本港今天亦增一宗初步確診個案，患者亦是印尼外傭，疑是「本地無源頭」個案，她除了住在僱主於何文田伯爵園的家中，也曾住在外傭公司提供的臨時住所油麻地寶寧大廈。

本港今天新增1宗確診個案（第11831宗個案），衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信這宗個案是輸入個案的機會較大，但也會暫時列作「可能本地」個案去處理。患者是一名29歲的印尼外傭，她與僱主住在九龍深旺道匯璽5A座，她在4月25日由印尼來港，坐GA876航班，有兩名同行朋友，但並非一起檢疫，患者自己住在西營盤華麗都會酒店檢疫，直到5月16日，檢疫期間兩次檢測（第12天、第19天）均是陰性。

她於5月16日完成檢疫後，與僱傭公司經紀去旺角一間X光醫學化驗所，其後再到僱傭公司辦手續，該僱傭公司位於將軍澳富康花園商場展欣服務有限公司，其中一名朋友亦有同行。她隨後再到僱主位於匯璽的住宅，主要留在家中，曾帶狗落街散步一、兩次，但期間無與人接觸。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞 （右）。 （余俊亮攝）

5月20日這名患者接受外傭強制檢測，在白田檢測中心（檢測商是分子病理）取樣後初步陽性，其後確診，私營化驗所驗到她的CT值較高達38，而衞生署化驗所也驗到超過30，暫時未知她有無帶N501Y、L452R變異，仍待檢測。她工作的家庭是一家五口，而另一名外傭、司機、坐月、其他8名親友曾到過僱主家中，加上她的兩名朋友、僱傭公司經紀，這名印傭的緊密接觸者共有18人，均需檢疫，而匯璽5A、5B昨天已納入強制檢測，因兩座有共同入口。

確診印傭完成酒店檢疫，返回僱主位於豪宅匯璽的住所後確診。匯璽5A及5B座住戶要接受強檢。（廖雁雄攝）

張竹君指，由於這名印尼外傭入院後檢測結果不確定，並有抗體，估計是較早前感染，或於印尼，又或於坐飛機來港時感染，她坐的航班有3人確診，但3人不相識，亦坐得不近，惟亦不是相隔很遠。而她檢疫的酒店同層無其他個案，該酒店員工每7天檢測一次，18號的檢測結果呈陰性。張竹君認為，一般抗體要10天以上才呈陽性，估計她在社區受感染的機會較細，屬輸入個案機會較大，但亦需視乎密切接觸者有無人確診才能判斷。

至於初步確診個案方面，本港今天有少於5宗初步確診，其中一人亦是印尼外傭，這名39歲女子在2月20日來港，坐SQ882航班經新加坡抵港，她在4月6日至5月19日期間住在準僱主家中，住址是何文田伯爵街伯爵園AB座，除了僱主和僱主家人，亦有其他外傭，合共6至8人。而她在5月19至22日就住在外傭公司提供的臨時住所，位於油麻地的寶寧大廈B座，與其他4名外傭一起住。

39歲的印傭於5月4日接受強制檢測，結果是陰性，而她計劃在5月23日離港返回印尼，所以在5月21日於油麻地梁顯利檢測中心（檢測商是金域）接受檢測，屬初步陽性，正待覆檢。她在5月7日、20日曾到灣仔入境處2至9樓辦手續，當局會向使用安心出行的人士發出通知。張竹君稱，如果這宗個案確診，亦屬本地無源頭個案，當局會追蹤僱主家人和其他一起住的外傭，共11名密切接觸者，而患者曾住過的伯爵園和寶寧大廈，料今天會被要求強制檢測。

對於確診和初步確診個案都來自印尼，張竹君指由5月13日起自印尼抵港的個案都無變種病毒。