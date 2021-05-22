新冠肺炎｜印度疫情衝擊蘋果供應鏈　鴻海等3台廠擴產進度受影響

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-22 15:41

印度新冠肺炎疫情持續嚴重，據台灣中央社周六（22日）報道，美國蘋果公司供應鏈3大台廠鴻海、緯創與和碩在印度擴充產能的進度皆受影響，在大部分台籍幹部返台和疫情衝擊之下，鴻海與緯創進度放緩，只有和碩仍在促請包商趕工。據報道，蘋果公司正推動將iPhone等部分製造轉移到印度，目前iPhone 12由鴻海代工，緯創與和碩則承接iPhone X的生產訂單。

印度新一波疫情正蔓延到鴻海、和碩和緯創設廠的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）和卡納塔克邦（Karnataka），截至周六上午8時，兩省過去24小時皆新增逾3萬人確診、逾1000人死亡。

印度新冠肺炎疫情嚴峻，鴻海日前已包機從泰米爾納德邦的清奈接回13名台幹。（AP）

報道指，鴻海日前已包機從泰米爾納德邦的清奈接回13名台幹，現時當地只剩一名負責土建的台幹監督產能擴充建設。而受疫情衝擊與該邦工廠和工地只可維持五成人力的規定影響，整個產能擴充建設嚴重放緩。不過清奈產線仍持續按照蘋果公司需求趕工，iPhone的生產交貨進度未受影響。

另一方面，3大台廠中最早布局印度的緯創，在本月初按照卡納塔克邦規定，讓那薩普爾（Narsapur）的工廠停工5天，並進行消毒後再復工，但考量疫情嚴重，大部分台幹已返台避疫，而受疫情限制工廠與建廠工地人力影響，緯創擴充新產線工程進度也與鴻海一樣放緩。至於最遲布局印度的和碩，消息指為盡快讓產線完成，以承接蘋果iPhone X的訂單，和碩正在催促承接的建廠包商趕工，希望在下月底把在第一條產線完成。

（中央社）