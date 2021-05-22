本月逾半輸入來自印尼　匯璽確診印傭同機先後3人染疫仍未需禁飛

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-22 18:09

深水埗匯璽一名於4月底抵港的印尼外傭，經強制檢測計劃確診，事隔27日衞生防護中心暫視為本地個案處理，但不排除是輸入個案，同一班航機亦有3宗個案，「但坐得不近，亦不認識的。」目前仍需待調查後才分類。 據資料，本港本月內已錄得47宗輸入個案，55%來自印尼，遠多於其他地區，其次是印度有7宗，菲律賓有4宗。據當局公布過去四周確診個案的外遊紀錄，亦是印尼有最多足跡。惟目前的熔斷機制，印尼仍未符禁飛門檻。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（22日）表示，該名居僱主位於匯璽5A座住所的29歲印尼外傭（#11831），於4月25日坐航班GA876來港，在西營盤華麗都會酒店檢疫至5月16日，期間檢測均陰性。

張竹君表示，該名印傭入院後檢測結果樣本不確定，抗體呈陽性，估計可能較之前感染，或可能在印尼已感染，或是在航班上感染，同一班航機亦有3宗個案，包括是個案#11804、#11790、#11742，「但坐得不近，亦不認識的。」

張竹君認為，該印傭社區感染機會較小，因一般新冠抗體要10日以上才會產生陽性，而該印傭離開酒店到僱主家只有數天，「總括講係輸入性個案」但要待緊密接觸者及同住僱主檢測結果，才能確認該印傭個案列入什麼分類。

同機1人抵港即確診 2人曾住酒店檢疫

翻查資料，由印尼抵港的同機乘客，最早確診個案#117420為45歲女，無病徵，於4月27日確診；11790為40歲女，入住西營盤華大盛品酒店檢疫，無病徵，於5月4日確診；#11804為33歲女，入住荃灣帝盛酒店檢疫，於5月4日發病，於5月8日確診。

5月47宗輸入個案 55%涉印尼

據衞生防護中心自5月1日起至21日每日新聞公報，本港共錄得47宗輸入確確診個案，當中26宗來自印尼，即佔整體約55%。過去7天，即由15日至21日，來自印尼的輸入個案有6宗，當中5宗曾在酒店檢疫，只有於17日有1宗是抵步後即確診。

另外，據衞生防護中心公布過去四周確診個案的外遊紀錄，不論輸入、本地個案，亦是印尼有最多足跡，一個月內有31宗確診個案曾到過印尼，其次是尼泊爾有20宗，印度排第三位有13宗，菲律賓有8宗，日本有3宗，俄羅斯及土耳其分別有2宗，柬埔寨、法國、肯雅、韓國、西班牙、阿聯酋、美國，各有1宗。

張竹君︰印尼輸入個案較少涉變種病毒

被問向印尼實施航班「熔斷機制」，張竹君表示，在其記憶所及，由5月13日起來自印尼的輸入個案中，較少涉及變種病毒。但未回應會否向印尼啟動「熔斷機制」。

據目前安排，自4月14日起，「熔斷機制」指標在收緊後為：

1）當同一班抵港民航客機上有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診；或 2）在7天內，相同航空公司從同一地點抵港的兩班民航客機上各有2名或以上的乘客經抵港檢測而確診。 至於原有的另一指標，即一班抵港民航客機上有1名或以上的乘客經抵港檢測而確診，以及有1名或以上的乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，則維持不變。

目前印尼仍屬B組即高風險指明地區。列為A1組即極高風險指明地區，有巴西、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非。政府最新於17日（周一）公布，將阿根廷、意大利、日本、肯尼亞、馬來西亞、荷蘭及新加坡，列為高風險的B組指明地區，5月21日起開始生效。