下周起需自費檢測　地盤工：一個月就720元　有公司安排工人打針

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-22 14:51

下星期一（24日）起，原定可免費定期進行檢測的建造業工地人員、本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員當中，只有已接種第一針疫苗，或因健康原因而不適宜接種疫苗人士才可繼續於社區中心接受免費檢測，其餘均需自費進行檢測。 有建造業工人認為既然政府強制他們定期進行檢測，不應取消他們免費檢測的安排；亦有工人認為政府或僱主應最少資助他們部分檢測費用。

下星期一起，原定可免費進行檢測的建造業工地人員、本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員，除非已接種第一針疫苗，或由醫生證明因健康原因而無法接種疫苗外，均需要自費進行檢測。（馬煒傑攝）

為控制疫情，政府強制指定高危群組人士每兩星期進行一次檢測。而下星期一起，原定可免費進行檢測的建造業工地人員、本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員，除非已接種第一針疫苗，或由醫生證明因健康原因而無法接種疫苗，否則均需要自費進行檢測。

政府與僱主應資助檢測

今日（22日）仍陸續有建造業工人到油麻地梁顯利社區中心進行檢測。工人黎先生雖然已接種一針疫苗，但都認為定期檢測既然是強制性，「無理由要我哋畀錢」，他認為政府或僱主最少可給預資助以減輕負擔，他解釋建造業工人都只是打工，卻突然多了一筆費用，必然會加重一些工人的負擔。

對疫苗存憂慮拒接種 下周起自費檢測

工人賴先生同樣認為強制檢測但需要自費「唔係咁好」，對於接種疫苗他始終存有疑慮，「全部出事都話唔關事，我唔敢博」。對於另一替換方案遞交樣本瓶進行檢測，賴先生認為更麻煩，他解釋樣本瓶數量有限，每日很快更清空，加上利用樣本瓶檢測時間較長，容易忘記，至於下星期起便需自費檢測，賴先生無奈地表示「無辦法啦，唯有梗食240蚊，唔通唔做咩」。

公司得知取消免費檢測即安排接種疫苗

同為地盤工人吳先生的公司得知將取消免費檢測後，已安排員工集體接種疫苗，吳先生亦已報名，但由於未知確實接種時間，僅慎起見他把握最後機會進行免費檢測，因他擔心公司安排接種的日期超過十四日檢測期限。吳先生認為檢測費用對工人會構成一定壓力，「一次$240，一個月最少兩次，可能三次，就$720」，而且每個月都要保持檢測，改動對他們構成不少壓力。

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