消息：餐飲業捲土重來　乘消費券暑假派發　推7月7折優惠吸客

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-22 20:32

本港新冠肺炎疫情有所緩和，去年餐飲業界曾推出「食肆7月7折、8月8折」優惠，不過當時疫情突然急轉直下，每日均新增數十宗個案，令計劃成效大減。今日（22日）有消息指，餐飲業界藉著電子消費券暑假派發，將捲土重來再推出7月7折優惠。張宇人辦公室回應指，計劃現時仍在籌備中，將採取去年的形式推行，詳情將於稍後公布。

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去年食肆7月7折優惠 因疫情爆發成效大減

去年7月中，適逢政府派發現金1萬元，餐飲業界趁機推出食肆優惠，市民於7月份晚市時段，可享有7折優惠，而8月則可享有8折優惠，冀在疫情下振興業界，吸引逾千間食肆參與。惟當時本港疫情突然急轉直下，每日均新增數十宗個案，市民減少出外用餐，傾向購買外賣，以致業界錯失增加生意的機會。當時更有食肆哭訴指，生意額急跌一半。

張宇人辦公室︰計劃現時籌備中 將採取去年同樣方式

不過今日有消息指，由於5,000元消費券將於暑假派發，餐飲業界決定再度推出優惠吸客。飲食界立法會議員張宇人辦公室回應指，由於去年受疫情影響「碰釘」，令計劃成效受損，因此今年將藉著消費券，再次「捲土重來」推出計劃，以振興業界及推動本港經濟。不過辦公室又指，計劃現時仍在籌備中，將於採取去年的形式推行，同樣是7月7折、8月8折，詳情將於稍後公布。