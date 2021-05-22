新冠疫苗｜6人周五打疫苗後送院　38歲男針後現胸口不適及高血壓

社會新聞
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本港疫苗接種計劃開展得如火如荼，政府今晚（22日）公布，昨日（21日）共有6宗接種新冠疫苗後送院個案，其中一名38歲男子接種第一劑復必泰後，因胸口不適及原發性高血壓送院。

政府亦指，疫苗接種計劃展開至今，有超過124.3萬名市民接種第一劑疫苗，包括約53.2萬人接種科興疫苗，約71萬人接種復必泰疫苗。

約71萬人接種第一劑復必泰疫苗

政府表示，疫苗接種計劃推行至今86日，至今已為約1,243,000名市民接種第一劑疫苗，包括約532,100名接種科興疫苗，約710,900名接種復必泰疫苗；約874,700名市民已接種第二劑疫苗。

截至晚上8時，今日約有36,000名市民接種疫苗，包括約有5,100名市民接種第一劑科興疫苗，約有4,800名市民接種第二劑科興疫苗；約有10,800名市民於社區疫苗中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有15,900人。社區疫苗接種中心接種科興及接種復必泰的整體接種率均約為96%。

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逾1萬人網上預約接種疫苗

同時，約有10,500名市民在網上預約接種疫苗，約3,800名市民在網上預約接種科興疫苗，以及約6,700名市民預約接種復必泰疫苗。

6人接種後不適送院

政府指，昨日（21日）共有6宗打針後送院個案，其中1人情況穩定但不遵從醫生勸告自行出院，其他均經治療後已出院。而6宗送院個案中，5人打復必泰疫苗，1人打科興疫苗。

已該名出院人士，在接種疫苗後分別出現心悸、昏厥、暈眩等症狀。其中一名38歲男子，在聖保祿醫院社區疫苗中心，接種第二劑復必泰疫苗後，因胸口不適及原發性高血壓，被送往律敦治醫院，經治療後已經出院。

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