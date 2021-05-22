張竹君稱疫苗覆蓋率低　通關易爆疫　籲港人打針：唔知大家等緊咩

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-22 18:23

新冠肺炎疫情持續多時，本港疫苗接種計劃開展近三個月，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（22日）於疫情記者會上指，本港較難完全「清零」，指港人與病毒共存一年多，於防疫措施方面在全球屬「首屈一指」。不過，她指社交距離措施為拖慢疫情等待疫苗，「但而家疫苗已經嚟咗，我就唔知大家等緊啲咩囉」。她又首次透露自己於4月前接種復必泰疫苗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會，呼籲港人應盡快接種疫苗。（余俊亮攝）

今日新增1宗確診個案，暫列本地感染個案，並有1名印傭初步確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上指，若初步確診個案最終確診則明顯為本地感染個案，代表社區仍有傳播鏈，而本港亦比較難「清零」。

她指，港人於過去1年多與病毒共存，不少防疫措施包括戴口罩、保持社交距離、封關等，港人均「做得好好」，形容在全球屬「首屈一指」。不過，她指根據現時全球疫情，病毒不會走，亦無可能長期戴口罩或保持社交距離，「大家希望早啲回復正常生活， 唯一可做的是疫苗。」

5月22日，本港新增一宗確診個案，衞生署開記者會交待疫情。（余俊亮攝）

張竹君指若不加快打針 通關時或再爆疫

她指，防疫措施為拖慢疫情等待疫苗供應，而外國如英國、以色列等疫苗覆蓋率較高的地方，疫情減慢的速度快，不過相對香港仍靠戴口罩等維持疫情，而疫苗覆蓋率比外地慢，若不加快接種疫苗令本地有屏障，到通關及放寬防疫措施時會容易再引發疫情，「以前做好多措施等疫苗嚟，但而家疫苗已經嚟咗，我就唔知大家等緊啲咩囉。」她呼籲港人應盡快接種疫苗，令群體免疫力增長。她亦指，自己於4月前接種復必泰疫苗。

政府專家顧問許樹昌於5月中接受《立場新聞》訪問時，曾指政府針對疫苗的宣傳不足，批評醫管局及衞生署未有善用疫情記者會宣傳。他指，醫管局與其於記者會上公布口罩、保護衣存量等「無人想知」的資訊，應利用記者會公布疫苗接種計劃開展以來，比較打針與無打針的人出現心肌梗塞或中風等的風險。