曾浩輝：「蘇州過後無船搭」 疫苗供應緊張或無貨 籲盡早打針

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-23 10:49

政府設立的社區接種中心，提供BioNTech復必泰疫苗的只會運作至9月底。衞生防護中心前總監、疫苗專家委員會成員曾浩輝今早（23日）在電台節目《政好星期天》坦言，市民「蘇州過後無船搭」（編按：應為無艇搭），認為未來多國都會要求有入境人士有疫苗護照，重申全球的疫苗供應緊張，未來香港即使想再訂購疫苗也未必有貨，再次呼籲市民盡早打針，不要在8月才一窩蜂接種。

疫苗專家委員會成員曾浩輝再次公開呼籲市民盡早打針，因為未來未必能夠訂購疫苗。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，本港疫苗接種計劃開始至今3個多月，但接種率只得一成多，若按現時每日接種1.4萬至1.5萬劑疫苗推算，至年底也只會有約450萬人接種了疫苗，遠較目標的六至七成接種率有一定距離。

另一名委員會成員曾浩輝則提到，接種疫苗是大勢所趨，外國未來或要求入境人士持有疫苗護照，無論出國旅行或工作都有需要。他提醒市民「蘇州過後無船搭」，政府已表明有部分的社區接種中心9月會停運，而且因全球的疫苗供應緊張，未來政府再購針有未必有貨，再次呼籲市民盡早打針，不要留待8月才去打第一針。

疫苗專家顧問委員會召集人劉澤星指疫苗有效防止病毒變種。（資料圖片 / 李澤彤攝）

副作用報告公開透明 以科學分析個案

劉澤星強調，接種疫苗與用藥一樣都有可能出現副作用，現時出現副作用的部分個案未必解釋到，但專家會盡量將所有數據歸納，「打完疫苗後有可能會急性腦中風等數據其實低咗好多，絕對無高過無打疫苗人士」。

有評論指專家偏幫政府？他稱「我係一個醫生，最想係病人好返」，故今次疫情想香港快些回復正常，一直以科學去分析。他強調，數據反映得出接種疫苗不會引致血管栓塞、急性中風等。

至於有多名孕婦打針後流產，劉澤星澄清每一萬人，便會有6.3人會流產，打疫苗的數據則為就0.38，認為兩者無直接關係。面癱方面，他指面癱原因可能是中風等，但未必所有人會入院，所以背景數據並不足夠，與2018及2019年的數據相比，未見有上升趨勢，但港大正收集數據作研究。

曾浩輝也指，專家們是以仔細及科學角度分析每個個案，「成日講幾多日前打完針（死亡），呢個就係一個標題」，認為傳媒的報道令人產生錯覺。他重申，本港每兩個星期便有疫苗副作用報告，較不少國家公開透明。