海外醫生｜陳肇始稱尊重醫委會法定權力　依例審批註冊及紀律監管

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-23 11:26

政府有意引入海外醫生以紓緩人手不足問題，《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》將於6月2日提交至立法會。食物及衞生局局長陳肇始今日在網誌表示，強調今次修例並非繞過醫務委員會，政府尊重醫委會的法定權力，海外醫生如其他本地醫生一樣受醫委會的紀律監管。

陳肇始表示，增加本地培訓學額並不能夠解決醫生人手問題。（歐嘉樂攝／資料圖片）

陳肇始表示，增加本地培訓學額並不能夠解決醫生人手問題，認為有逼切需要為合資格的非本地培訓醫生另闢途徑，讓他們只要符合特定條件下無須通過執業資格試，能夠在香港取得正式註冊資格。

惟陳肇始強調，今次的建議無繞過醫委會，政府尊重醫委會規管醫生的法定權力，且認同醫委會是重要持份者，故在負責制定認可醫學院名單的特別註冊委員會內包括醫委會主席及部分委員。她同時稱，日後循新途徑來港執業的非本地培訓醫生仍須向醫委會註冊，並如其他本地醫生一樣受醫委會的紀律監管。

另外，她作為食衞局局長不會利用權力影響認可學院名單，重申特別註冊委員會以客觀及高透明度的方式制定認可非本地醫學資格名單。舉例而言，倘若委員會在合理時間內都未能制定名單，食衞局局長基於公眾利益，才會向委員會發出指示，要求委員會在指定時間內制定有關名單。