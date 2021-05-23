政府改口稱廣東不列中風險　港人昨一度急趕過關　批政府應諗清楚

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-23 14:45

廣州荔灣區早前出現一宗本地新冠肺炎確診個案，香港衞生署昨日（22日）曾因此一度宣布將廣東省列入「中風險地區」，暫停廣東省港人經「回港易」返港。惟政制及內地事務局昨晚又突然改稱「回港易」計劃暫不變。 有經深圳灣口岸回港的市民感到「勞氣」，認為政府宣布新措施時應更深思熟慮。也有市民認為政府將整個廣東省列為「中高風險」地區手法嚴格，可保障安全，亦理解政府臨時「改口」。

口岸警員：昨晚不少人趕過關

記者今日（23日）早上10時到深圳灣口岸視察，發現口岸人流不多，一小時內只有50餘人出入。有駐守的警員稱，因昨日政府曾一度宣布將廣東省列入「中風險地區」，暫停廣東省港人經「回港易」返港，致使昨晚有不少旅客希望在措施生效前過關，避免隔離。而可能受到昨日消息影響，今早深圳灣口岸的入境人流相應減少。

沈小姐說：「好麻煩！雖然整體嚟講都冇乜事。希望政府諗清楚啲，唔好咁快做呢個決定。」（黃穎津攝）

市民昨夜急闖關 白行一趟又恢復「回港易」

回港市民沈小姐批評政府宣布新措施時應更深思熟慮。「一度好depressed，擔心會影響到自己做嘢。」沈小姐稱，又指她本計劃今日回港，而她昨日剛收到暫停「回港易」消息，便立馬乘搭的士趕到關口，但仍「差幾分鐘」，未能趕在口岸關閉前回港，只能失望而歸。而今早她又發現「回港易」通關一切正常，便按原訂計劃回港。沈小姐稱：「好麻煩！雖然整體嚟講都冇乜事。希望政府諗清楚啲，唔好咁快做呢個決定。」

陳女士笑稱，兩年冇返過香港啦，無論點都要返！而且朋友圈講咗話返，唔返咪好冇面？」（黃穎津攝）

市民無懼隔離照返港：講咗返又唔返咪好冇面？

而陳女士表示，自己雖是香港永久性居民，但實際上已經兩年未有回港。她稱她早已計劃今日回港，預先辦好所有手續，但昨日收到消息指暫停會「回港易」，若今日回港便需要接受隔離，陳女士的朋友都因此卻步，決定取消行程。陳女士笑稱：「兩年冇返過香港啦，無論點都要返！而且朋友圈講咗話返，唔返咪好冇面？」又指來到時發現「回港易」一切正常，不用隔離，感到喜出望外。陳女士表示，理解政府昨日暫停廣東省「回港易」通關，認為「嚴格都有好處」，而政後來改稱計劃不變亦頗為「公道」，不因一宗個案而影響整個廣東省。

林先生則對政府宣布「回港易」計劃不變感到開心，「隔離好辛苦架嘛，如果喺屋企就好啲，酒店就頂唔順。」（黃穎津攝）

市民批政府改口感勞氣：人哋澳門做得幾好

林先生則對政府宣布「回港易」計劃不變感到開心，稱：「隔離好辛苦架嘛，如果喺屋企就好啲，酒店就頂唔順。」又對政府曾宣稱將廣東省列入「中風險地區」感到「勞氣」，指他當時「唔知點算，好多嘢要搞」，幸得朋友昨夜WhatsApp最新消息，他才得以按計劃回港。他批評政府應先考慮清楚才公布消息，稱：「人哋澳門做得幾好，淨係廣州就全部（回港易）取消梗係唔得啦！」

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