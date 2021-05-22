廣州1宗個案全省停回港易？　梁振英提三不解質疑港府措施

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-22 23:32

中國內地昨（21日）公布廣州市荔灣區有1宗本地個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日隨即表示，特區政府會將廣東省納入中風險地區，身處廣東省的港人明日開始不能透過「回港易」計劃返港。 全國政協副主席、前特首梁振英今日在facebook上回應事件，並提出「三不解」質疑港府做法，直言港府「用這個尺度，香港和內地通關無望」。 港府晚上表示，廣東省並未列為「中風險地區」，「回港易」安排亦暫無改變。

政府在記者會上表示，留意到近日在廣州出現的本土個案，會將廣東省納入中風險，港人不能在廣東省透過「回港易」計劃返港。梁振英指，受限的不只是廣州市，而是從整個廣東省任何地方回港的香港人都需要隔離。他質疑，廣州市面積7,434平方公里，廣東省其餘地方面積比廣州市面積大23倍，現時廣州有個案，全省就沒有「回港易」，這是一不解。又指澳門政府的做法是，曾到過廣州市荔灣區龍津街道錦龍社區的入境人士，需按當局要求在指定地點接受14天醫學觀察。

梁振英續指，用港府這個尺度，只要新加坡有一宗個案，從新加坡來港的旅客就要隔離，質疑香港和新加坡的旅游氣泡可能實現嗎？這是二不解。而三不解是「用這個尺度，香港和內地通關無望」。

▼澳門現行做法▼

及至晚上，政府表示正與廣東省政府評估有關情況，目前僅將廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣列為「中風險地區」，廣東省並未包括在內，「回港易」計劃安排亦暫時沒有改變。梁振英隨即引述新聞，指「歡迎特區政府從善如流」。

近日梁振英多次向特首林鄭月娥政府發砲，早前重提任內在郊野公園邊陲建屋倡議時，就特別點出林鄭政府兩年前中止房協的研究。此外，他又在一個訪問中，批評現時很多公務員有時沒有做到「Do it or die」的要求，指要改革政府施政效率。