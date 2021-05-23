增兩宗確診　居伯爵園印傭列源頭不明個案　清零近月紀錄斷纜

撰文：鍾妍
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本港今日（23日）再現源頭不明個案，衞生署衞生防護中心公布一名39歲女印傭確診，列為本地源頭不明個案，其CT值少於30(即病毒量較低)，對抗體呈陽性反應。當局指，其11名密切接觸者暫時沒有初步確診，會繼續追蹤其行蹤。
此確診個案為相隔30日後，香港首宗本地源頭不明個案，日前白田邨4歲男童及匯璽印傭個案，政府仍未有斷言為近日感染的本地無源頭個案。
另一宗確診個案為美國輸入個案，5月18日抵港，對N501Y及L452R均呈陰性反應。現時有少於5宗初步確診個案。
39歲印傭確診，其僱主居寶寧大廈B座。（資料圖片/余俊亮攝）
被列為本地源頭不明個案的39歲印傭（個案編號：11833）的僱主居於油麻地彌敦道525-543號寶寧大廈B座，大廈昨日已被列入強制檢測名單，其僱主暫時未有初步確診；而印傭另外於九龍塘伯爵街1號伯爵園B座，而同住伯爵園同單位的外傭亦未有初步確診個案。
當局指，印傭的CT值少於30，對抗體測試呈陽性反應。
確診外傭另一住戶為位於九龍塘伯爵街伯爵園。（資料圖片/余俊亮攝）
另外今日新增的一宗輸入個案為20歲男子（個案編號：11832）於5月18日由美國抵港，乘坐CX881航班，他並非機組人員、船員或外傭，於檢疫酒店第3日留的樣本確診，沒有驗出英國或印度變種病毒。
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