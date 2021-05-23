增兩宗確診　居伯爵園印傭列源頭不明個案　清零近月紀錄斷纜

本港今日（23日）再現源頭不明個案，衞生署衞生防護中心公布一名39歲女印傭確診，列為本地源頭不明個案，其CT值少於30(即病毒量較低)，對抗體呈陽性反應。當局指，其11名密切接觸者暫時沒有初步確診，會繼續追蹤其行蹤。

此確診個案為相隔30日後，香港首宗本地源頭不明個案，日前白田邨4歲男童及匯璽印傭個案，政府仍未有斷言為近日感染的本地無源頭個案。

另一宗確診個案為美國輸入個案，5月18日抵港，對N501Y及L452R均呈陰性反應。現時有少於5宗初步確診個案。