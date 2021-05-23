回港易｜評估中風險地區突改變　跟隨內地做法　收窄至社區、大廈

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-23 20:07

內地廣州市荔灣區日前出現一宗本土確診個案，港府昨日一度將廣東省列為中風險地區，禁止該地港人以「回港易」計劃返港，惟同日晚上更改有關決定，將中風險地區範圍大幅度收窄至當區一個住宅。 翻查資料，本港在安徽省及遼寧省分別爆出5宗及6宗本土個案後，已將兩省列入中風險地區，而非按照內地做法，以爆疫「小區」納入範圍，今次卻罕有將內地一個住宅列入中風險地區。《香港01》向政制及內地事務局查詢如何釐定「中或高風險地區」、計劃暫停的準則等，政府發言人稱，公務員事務局局長聶德權下午已交代，未有補充。

港府4月29日將「回港易」計劃由廣東省及澳門，擴展至內地其他省市。（資料圖片）

內地設地區風險評估

港府4月29日將「回港易」計劃由廣東省及澳門，擴展至內地其他省市。凡香港居民回港前14日沒有到過香港、內地和澳門以外的地方，以及任何位於內地屬「中風險」或「高風險」地區名單，可獲豁免接受14日強制檢疫。

從機場抵港的名額為每日1,000個；經陸路由深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸入境香港的名額則維持不變，分別為每天3,000及每天2,000個。

翻查資料，港府在公布擴展回港易計劃時稱不設「熔斷機制」，公務員事務局局長聶德權當時解釋，內地整體疫情受控，如果個別地方發生疫情時，國家衞健委會界定該地為中風險或高風險，14日內到過該些地區的港人就不能透過計畫免檢疫來港。

翻查資料，港府在公布擴展回港易計劃時稱不設「熔斷機制」。（資料圖片)

港府月中將安徽及遼寧省列為中風險地區 內地無相關安排

安徽省及遼寧省自本月13日起，先後爆出本土病例，根據新華社報道，內地14日起將兩省曾爆疫的「小區」陸續列為中風險地區。而截至昨日（22日），安徽省合肥市及六安市共7個地方，和遼寧省瀋陽市及營口市共15個地方列為中風險地區，至今未有將整個省份列為「中風險地區」。

不過，港府在「回港易」的入境防控措施上較為嚴謹，早於5月15日，安徽省及遼寧省累計分別爆出5宗及6宗本土個案後，港府已經禁止身處兩省的港人以「回港易」計劃返港，並將兩省列入中或高風險地區。

但港府處理「回港易」計劃的風險評估方法在約一周後有變。5月21日，廣州市荔灣區出現一宗本地確診個案，港府周六(22日)即宣布將廣東省列為「中風險地區」，但晚上則突然取消相關防疫安排，並將中風險地區收窄至當區一個住宅，為廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣。

《香港01》向政制及內地事務局查詢港府如何釐定「中或高風險地區」、風險評估的單位是否收窄至「小區」、以及計劃暫停的準則等，政府發言人稱，公務員事務局局長聶德權下午已作出相關回應，未有補充。