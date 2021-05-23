西九文化區發呆比賽　奪冠發呆女王披露如何捱一小時：諗吓人生

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-23 22:51

香港人生活繁忙，「發呆」一向被認為浪費時間，香港青年協會在今日這個最熱五月天，在西九文化區藝術公園大草坪舉行Restpiration-The Feast，當中焦點項目發呆比賽更吸引100名14至35歲參賽者爭奪「發呆王」獎座，不過最終只有約六成人出席。

▼西九文化區辦發呆比賽▼

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60分鐘內只能發呆 不能睡覺、説話

今日有60名參賽者到場參加比賽，於60分鐘內不能睡覺、玩手機、説話、大動作移動，挑選一個舒適的姿勢「發呆」，冠軍得獎者將會得到發呆王獎盃一座及Apple Watch。參賽者亦可發揮創意，打扮成不同的造型參賽競逐創意造型獎。現場觀眾可以即場投票，得到最高票數的參賽者將會獲頒發創意造型獎。

今日比賽比往年尤具挑戰性，不僅疫情之下需戴口罩，今日天文台總部在下午時分更錄得攝氏36.1度，創今年最高溫記錄，也是有紀錄以來最高溫的五月天。

發呆比賽——參賽者Avril患有ADHD及情緒病，自稱「由細到大用咗二分之一時間發呆諗嘢」，看來她相當自信。 （黃穎津攝）

發呆比賽——黃衫男士自稱「Indomie」，一身打扮似足港人愛食的撈麵。他一反常態身披瑜珈墊，難道是他的避暑秘方？ （羅君豪攝）

發呆比賽——062號參賽者準備充足，帶備遮陽傘及座椅，腳下更放有一套啤牌及籌碼。觀其氣勢，坐正莊家位，想必他已成竹在胸。 （黃穎津攝）

發呆比賽——這位女參賽者自我把脈，似乎在默默計算心率，不知她是否有發呆比賽秘笈？ （黃穎津攝）

發呆比賽——這位參賽者則持打坐姿勢，雙手向天，盤膝而坐，果然是「高手在民間」。（羅君豪攝）

發呆比賽——這位女士定力則相當驚人，大風吹反雨傘她仍不動如山，可謂是「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風 」。（黃穎津攝）

高溫要戴口罩：發呆好樣衰，遮住唔俾人見到

經過一番並不激烈的角逐，今年「發呆王」桂冠被讀大學三年級的李珮芝奪得。她稱是受朋友邀請，第一次參加發呆比賽，不料竟意外獲得冠軍，感到相當興奮。而今年比賽天氣酷熱，烈日之下又要始終佩戴口罩，對不少參賽者都是一個挑戰，但勇奪第一的李珮芝另有一番見解，「發呆個樣好樣衰，遮住唔俾人見到，反而安心啲添。」

被問及平日上課會否對練習發呆有幫助，李珮芝反駁說：「梗係無啦！平時上堂都要專心，要用腦答問題。」她指平日生活節奏急促，希望能藉比賽好好休息，「諗一啲平時冇時間諗嘅，諗吓人生」，例如「sem break有咩做咁」，不知不覺一小時便已過去。

李珮芝平日生活節奏急促，希望能籍比賽好好休息，「諗一啲平時冇時間諗嘅，諗下人生」，例如「sem break有咩做咁」。（羅君豪攝）

創意造得主：後悔着呢件衫，真係好熱！

獲得創意造型獎的則是身穿minions小小兵套裝的潘敏玉。她稱希望能藉minions，「帶歡樂畀大家」，同時亦符合比賽有關情緒健康的主題。得意造型不負所望，成功吸引眾多市民目光，令潘敏玉相當緊張，「咁大個女未試過有咁多相機影我。」事實上，光鮮的背後更充滿潘敏玉的汗水，比賽完結她便大呻：「有後悔着呢件衫，真係好熱！眼鏡附近全部濕晒，好辛苦！點解我要着成咁？」她又補充指：「天氣熱，發呆唔畀郁，手又痺腳又痺！」但既然參加比賽，潘敏玉覺得要尊重比賽，最終憑一啖氣撐落去，獲得創意造型獎。

獲得創意造型獎的則是身穿minions小小兵套裝的潘敏玉。她稱希望能藉minions，「帶歡樂俾大家」。 （羅君豪攝）

比賽由香港青年協會舉，獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，屬「青協賽馬會青年藝術教育計劃」項目。