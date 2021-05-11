發呆比賽｜西九文化區本月舉行發呆比賽　專人度心跳　60分鐘鬥靜

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-11 15:59

發呆都有比賽？香港青年協會獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，進行「青協賽馬會青年藝術教育計劃」，在本月22至23日於西九文化區藝術公園大草坪舉行Restpiration-The Feast，同時進行文藝創作坊、互動遊戲、馬戲體驗、瑜伽伸展及發呆比賽等30項活動。

發呆比賽與休憩相呼應，並會由國際發呆比賽冠軍得主陳棨豪擔任裁判，參賽者需於60分鐘的作賽中保持平穩的心率，由專人定時為參賽者量度心跳，爭奪「發呆王」獎座。（香港青年協會提供圖片）

香港青年協會指，Restpiration一字由休憩（Rest）、呼吸（Respire）、思潮（Inspiration）組成，希望公眾在不同的藝術體驗中調適情緒，學習抒放心靈和全健（Wellness）概念。發呆比賽與休憩相呼應，並會由國際發呆比賽冠軍得主陳棨豪擔任裁判，參賽者需於60分鐘的作賽中保持平穩的心率，由專人定時為參賽者量度心跳，爭奪「發呆王」獎座，參賽者亦可發揮創意，打扮成不同的造型競逐創意造型獎。

2018年國際發呆比賽冠軍得主陳棨豪會擔任比賽裁判。（國際發呆大賽facebook圖片）

而文藝創作坊呼應思潮，激發參加者創意，創作坊包括有心靈環保袋工作坊、乾花香薰磚工作坊、浮遊花製作工作坊及草蜢編織工作坊等，設有多個時段參與。而瑜伽伸展則配合呼吸和休憩，讓參加者度過一個既愉快又放鬆身心的周末，完成活動後可獲贈瑜伽墊一張及兩款梳乎蛋限定紀念品。

當日活動亦邀請到歌手Rubberband、陳蕾、MC張天賦、無伴奏合唱組合Senza a cappella、獨立樂隊超能天氣、樂隊驚愕花等表演組合演出，還有舞蹈、口琴多重奏、魔術、手碟、敲擊樂等表演與觀眾互動，令大家在多元的表演中放鬆心靈。