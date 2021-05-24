綜援、生果金今起陸續獲發額外半月糧　政府下月放寬職津門檻

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-24 11:34

新一份《財政預算案》中，政府宣布發放額外半個月綜緩、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。政府今日（24日）表示，受助人可於今日起陸續獲發有關款項。另外，政府將於下月開始，限時一年放寬職津計劃及短期食物援助服務計劃的申請資格。

2021至22年度《財政預算案》宣布，向領取社會保障金額的合資格人士，發放相當於半個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼的一次過額外款項，而在職家庭津貼，及鼓勵就業交通津貼亦作相若安排，上述受助人可於今日起陸續獲發有關款項。

政府發言人預計，有151萬名社會保障受助人、7萬個領取職津的住戶及2萬名領取交津的人士可受惠，共涉及超過25億元，有關款項將以自動轉帳方式存入上述住戶／人士指定的香港銀行戶口，無須另行申請。

新一份《財政預算案》中，政府宣布發放額外半個月綜緩、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。（羅君豪攝）

此外，政府將於下月開始，限時一年放寬職津計劃及短期食物援助服務計劃的申請資格。職津計劃將降低今年6月至明年5月，申領月份非單親住戶的工時要求，基本津貼工時要求，由每月144小時大幅下降至72小時，以及把中額津貼工時要求由每月168小時下降至132小時。

至於短期食物援助服務計劃的資產限額，亦會由今年6月1日至明年5月31日放寬，與職津計劃看齊。以四人家庭為例，資產限額會由264,000元放寬至548,000元；一人家庭的資產限額則由99,000元放寬至266,000元。