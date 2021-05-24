官涌女護士初確診　接種中心今如常運作　市民倡工作人員考慮打針

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-24 13:28

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日（23日）公布，官涌體育館疫苗接種中心一名負責打針的女護士初步確診，她有定期檢測，未有接種疫苗。 官涌接種中心今早（24日）如常運作，不少市民知悉事件大感驚訝，有市民指中心具有風險，工作人員每日接觸不少人士，建議他們考慮接種疫苗，但相信今次事件影響不大，如最終證實確診，或有需要先關閉中心大消毒。

有前來接種人士在獲悉有護士初步確診後大感驚訝，市民任女士指，打針時與護士有近距離接觸，擔心會有危險，認為為人為己，建議接種中心工作人員都要考慮打針。

任女士指，打針時與護士有近距離接觸，擔心會有危險，認為為人為己，建議接種中心工作人員都要考慮打針。（梁鵬威攝）

任女士又表示，自己因工作關係要打針，惟官涌較為便利，「呢度咁多人嚟，都未見有事，應該無乜問題吧」，明言會繼續到官涌打第二針。

市民賴先生對初步確診護士情況抱觀望態度，他指與接種人員近距離接觸在所難免，相信中心有清洗消毒，對其他人影響不大，若然最終證實確診，需考慮中心是否要暫停運作。賴認為，接種疫苗是個人權利，接種中心工作人員是否需要打針，應自行判斷，自己就不太擔心，「擔心就唔嚟打啦」，反問記者「咁你驚唔驚丫？」

賴先生對初步確診護士情況抱觀望態度，他指與接種人員近距離接觸在所難免。（梁鵬威攝）

袁女士今日接種第二針疫苗，她指護士打針時雖然靠得很近，但相信這種程度的接觸不會造成影響，袁又指，在中心工作存有風險，接種疫苗雖然是個人選擇權利，但事件反映工作人員都有接種疫苗需要。

袁女士指護士打針時雖然靠得很近，但相信這種程度的接觸不會造成影響。（梁鵬威攝）

官涌中心醫務總監郭寶賢昨日指，涉事護士沒有病徵，是於兩周一次的例行檢測發現中招，對上一次5月9日的檢測則為陰性，最近上班日為上周六，護士未接種新冠疫苗，曾經跟兩名同事進餐。