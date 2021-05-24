梁子超：疫苗或污染環境　不排除官涌疫苗接種中心女護士假陽性

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-24 10:22

衞生防護中心公布，一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步確診。呼吸系統專科醫生梁子超今日（24日）認為，由於該護士及接種疫苗市民均戴上口罩，應無太大飛沫傳播風險；加上該護士亦戴上手套，認為曾到官涌體育館疫苗接種中心的市民不用特別擔心。 梁子超指，由於科興疫苗屬滅活疫苗，病毒雖失效但裡面的核酸仍有可能檢測到。他指有機會疫苗在接種期間污染環境，不排除沾到該護士手或鼻，而令檢測現「假陽性」，認為可透過快速篩檢或基因排序以確定是否染疫。

▼疫苗接種計劃擴展至16至29歲▼

梁子超今日於港台節目《千禧年代》中指，疫苗接種並非高風險傳播工作，市民毋須特別擔心。他指出，科興為滅活疫苗，雖病毒經化學處理後失去功效，但仍有可能檢測到病毒核酸，接種期間如抽針後有空氣進入針筒，須「打番啲氣出嚟」才為市民接種，過程中有機會污染環境。如沾到該護士手或鼻，雖沒有傳染性，但微量污染亦有機會驗出假陽性。

他認為可透過快速篩檢其病毒基因，或等基因排序確診是否假陽性個案。他又強調，因該護士沒有病徵，如病毒量低「就算係真陽性」，傳染性亦不高。

▼三圖看清 科興、BioNTech復必泰疫苗 預約接種及副作用詳情（更新版）▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

本港多日沒有源頭不明個案，是否清零有望？梁子超認為長期檢測不到個案，本地傳播鏈「唔等於無晒」。他指即使每日進行10萬個檢測，兩星期亦僅檢測140萬個樣本，佔本港人口比例不高。他又指，本港近期出現假陽性及復陽個案，對整體清零影響不太大。然而他強調即使兩星期沒有本地個案，亦要再等兩星期才能將傳播鏈斬斷，不應太快放寬防疫措施。

對於港府一度煞停廣東省「回港易」，梁子超認為荔灣區個案雖然驗出變種病毒株，但大規模檢測未見到擴散，風險評估下未需要將整個省列為「中風險地區」。他建議政府要研究如何與內地不同地方政府交換資訊，確保不出現虛報情況。