居屋2020｜錦駿苑最貴單位387萬　料可享吐露港海景　附貴價露台

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-24 19:33

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，即將在下周一（31日）進入揀樓程序，並在今日公布價單。 馬鞍山錦駿苑背山面海，鄰近馬鐵大水坑站相信一定吸引力。不過，由於前方沿海地皮已興建私樓住宅，料部份海景會被阻擋。另外，屋苑不少單位都設有減音露台，以最貴的C座高層單位為例，單位售價387萬元，即其41呎的露台已索價逾32萬元。此外，雖然有部份單位面積較細，但仍然設有露台，或會影響單位的實用性。

馬鞍山錦駿苑背山面海，但由於前方有各樣樓盤，料或阻海景。（盧翊銘攝）

部份單位可享山景 海景或被遮擋

錦駿苑共設5座，合共提供2,079伙。屋苑部分向東單位可享山景，不過附近山頭或有不少零散山墳。

至於屋苑西面則為吐露港，惟沿海一帶地皮均已興建私樓住宅，料海景會被阻擋。而錦駿苑毗鄰馬鐵大水坑站，出入交通會較方便。

即睇錦駿苑各單位售價：

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最貴售387萬 有機會望海

錦駿苑的最貴單位位於C座38樓1室，實用面積494呎， 售價387萬元，呎價7,835元，設有41呎露台，即露台已索價逾32萬元。單位屬「開門見廁」設計，料可分間成一至兩間房間。

由於屬高層單位，估計單位有機會望到吐露港海景。而單位亦設兩個減音窗，或有機會受噪音影響。

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最平單位311呎 露台已佔一成

至於屋苑的最平單位，則是C座的1樓4室，售189.3萬元，呎價6,087元。雖然單位只得311呎，但露台已佔去30呎，即露台已佔樓價逾18萬元，加上客廳呈長條形，料難以分間房間。而且單位面向露天汽車停車位，或有機會受噪音影響。

值得留意是，由於部份單位鄰近西沙路及馬鞍山路，故不少單位都設有隔音鮨、固定窗和減音露台。而C座的4室及5室，圖則與上述最平單位類似，若相信相關單位只能作開放式設計。