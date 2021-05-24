居屋2020｜啟翔苑樓王單位曝光售488萬　山麗苑最平6萬首期可上車

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-24 14:38

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑。房委會早前已完成攪珠，並即將在下周一（31日）進入揀樓程序，今日（24日）上載各項目價單。 今次項目最矚目的啟翔苑，「樓王」位於其B座的高層「鳳凰樓」單位，售488.8萬元，實用面積達502呎，料可分間成兩房。該單位景色較開揚，但大廳或房間位置料面向觀塘繞道方向，故單位設有減音窗。 至於售價最便宜的單位，則位於粉嶺山麗苑的1樓單位，僅售116萬元，以綠表買家首期5%計，最平約6萬首期就可上車，但單位料只能望樓景，亦對正露天上落客貨停車位，有機會受噪音影響。

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今次「樓王」位於鑽石山啟翔苑B座的33樓8室，單位售價488.8萬元，實用面積高達502呎，呎價9,738元，是項目的最大面積單位之一。

該單位雖然屬「開門見廁」設計，但料可分間成兩房單位。單位景觀相對開揚，有機會望到斧山道運動場，景色亦不會受附近正興建的公營房屋影響。不過，大廳或房間位置料面向觀塘繞道方向，故單位設有減音窗。

呎價最貴單位每平方呎9,769元

此外，啟翔苑呎價最貴單位，則位於「樓王」同座的33樓6室，售477.6萬元，實用面積489呎，呎價高達9,769元，一樣屬「開門見廁」設計，料可分間成兩房。

今次「樓王」位於鑽石山啟翔苑B座的33樓8室，料可分間成兩房，屬「開門見廁」設計。（樓書截圖）

啟翔苑最平單位屬開放式設計

至於啟翔苑的最平單位，則位於A座的1樓3室，售217.8萬元，單位只得298呎，呎價7,310元。該單位屬開放式單位，料難以分間房間，否則容易變「黑廳」，估計較適合單身人士居住。

另外，單位地下設有垃圾、廢物收集站、亦有垃圾和物料回收房，料有機會受異味或噪音影響。

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山麗苑最平售116萬 開放式設計、向停車位

而今期居屋的最平單位，則位於粉嶺山麗苑的B座1樓9室，僅售116.6萬元，單位實用面積279呎，呎價低至4,182元，亦是山麗苑呎價最低的單位。

單位屬於開放式設計，呈長條形，料難以分間房間。單位除了主要望樓景外，亦對正露天上落客貨停車位，有機會受噪音影響。